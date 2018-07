Más de 8 millones de estudiantes sin clases por paro de Fecode; maestros marchan en Bogotá y otras ciudades

–Bajo el lema “Por la vida de los maestros, Paro Nacional de 24 horas”, los docentes afiliados a Fecode, dejaron sin clases a más de 8 millones de estudiante y marchan este miércoles en Bogotá y otras ciudades del territorio nacional.

En la capital de la República la movilización la realizan entre las instalaciones del Concejo de Bogotá y el ministerio de Educación Nacional; en Cali, desde la estación del ferrocarril; en Cartagena, desde el monumento a los Zapatos Viejos; en Bucaramanga, desde el parque San Pío; y en Medellín, desde la sede de ADIDA.

El paro de 24 horas según Fecode se realiza en protesta porque en lo que va del año 2018, el número de docentes asesinados, en particular por su compromiso con la lucha social y sindical, está registrando un incremento preocupante.

Dice que igual de alarmante es el aumento de amenazas contra maestros en las regiones del país. “Son víctimas de extorsiones, persecución por su ideología, coacciones por su labor social y pedagógica, y de señalamientos por ejercer la actividad sindical”, precisa.

“Ante ello, subraya, Fecode reafirma su exigencia de considerar las instituciones educativas como un espacio al margen de los problemas de violencia del país. Declarar la escuela territorio de paz es ahora una urgencia”.

Advierte que este es precisamente el punto 14 en el acta firmada entre Fecode y el Ministerio de Educación en junio del año pasado, que, sin embargo, al igual que como la gran mayoría de los acuerdos incluidos en ese documento no se ha cumplido”.

Añade que situación similar evidencian otros puntos, como los relacionados con la prestación del servicio de salud, que aún se encuentra en estado crítico; los procesos para movilidad del escalafón 1278, que están congelados; y la jornada única impuesta sin condiciones que está ocasionando hacinamiento, dificultades de transporte, problemas de salud a los maestros y falta de cobertura del PAE.

Indica que el Gobierno Nacional, lejos de plantear respuestas a la crisis educativa, la ha agravado con medidas unilaterales. Una de ellas es la imposición por parte de la CNSC de cambios en los protocolos de la evaluación de desempeño para los maestros. Tampoco ha permitido avanzar en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, por lo cual, el déficit presupuestal en el sector educativo sigue en aumento.

En otro documento, Fecode reseña los acuerdos incumplidos por el gobierno nacional, así:

La dura realidad de los acuerdos Fecode-Gobierno

La explicación a la versión pública de la ministra de educación sobre el exitoso cumplimiento a los acuerdos con Fecode, quien nuevamente miente e incumple, estrategia que por 8 años el gobierno de Santos patentó.

A continuación, presentamos estado real de los acuerdos con el MEN

Decreto 322 de 2018

Un acuerdo que no sale de la negociación la ministra Giha, sino de los acuerdos del 2015. La definición de la nivelación salarial del 2020 y 2021 que le correspondía a esta administración no se logró.

Bonificación pedagógica

El MEN y el DAFP acordaron proyecto que inicia su trámite para firmas, no se ha cumplido.

Primas extralegales

No se acordó.

Jornada única

El Ministerio la impuso sin condiciones mínimas, violando la autonomía escolar, sin garantizar la alimentación y menos el transporte. Se implementó por ciclos y niveles y de manera inmediata no como lo pidió Fecode de manera paulatina con garantías, no se cumplió.

Decreto 196

El ministerio certifica 166 maestros desafiliados al Fomag; mientras que Fecode manifiesta que no hay una cifra real, por cuanto vienen maestros de provisionalidad de la década de los 80, OPS, Municipales entre otros.

Escuelas normales superiores

Este decreto está desde enero del 2018 y no se ha avanzado en nada, así que el que esté para firma en el Ministerio de Hacienda no es un acuerdo cumplido.

Juntas de Educación

El MEN expidió la circular 46 de 2017, se orientó a los entes territoriales poner en funcionamiento las juntas. Sin embargo, no ha convocado la Junta Nacional de Educación.

Prestaciones sociales

Proyecto que modifica el 2381 que está en espera para la firma del presidente, tampoco es un acuerdo cumplido.

Bienestar

Aunque se realizaron los Juegos del Magisterio y el Encuentro Folclórico, Fecode solicito ajustes a la organización.

Vivienda

El MEN habla de un plan de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro para el magisterio, que Fecode desconoce.

Garantías sindicales

El DAFP conceptuó negativamente el cambio propuesto por Fecode pues considera que está regulado y hay jurisprudencia, no acordado.

Financiación

No se aceptó la modificación constitucional al SGP tan solo una modificación a la ley 715 que no soporta las deudas y requerimientos para el sector, el MEN habla de un documento en Minhacienda aún no socializado.

Formación docente

No se conoce el cronograma y menos el listado de quienes realizaran el curso de ascenso de los que no aprobaron la ECDF 2. Tampoco se sabe de la convocatoria de la ECDF 3. El Ministerio dice que hay decretos listos para firmas, pero no da información alguna al respecto.

Comisión tripartita

Avanza con graves dificultades de participación de los representantes de la mesa por parte del Gobierno y el Congreso.

Salud

El MEN dice que se realizó la licitación, sin embargo, desconoce las serias irregularidades en la prestación del servicio en las regiones frente a entrega de medicamentos, atención, urgencias, cirugías entre otras que mantiene en crisis la salud del magisterio.

Relaciones técnicas

Pendiente sesión de trabajo de la misión del SGP, es decir el tema del hacinamiento por aula, la relación de maestro por estudiante se mantiene, no hubo acuerdo.

Deudas

Se reactivó el comité de deudas. El MEN certifica 21.526.901.079 aunque Fecode habla medio billón de pesos.