Nairo Quintana sacó la casta, ganó etapa reina del Tour de Francia y saltó al 5° lugar de la general

–El colombiano Nairo Quintana en una impresionante demostración de su poderío en la alta montaña, ganó este miércoles la fracción 17, una etapa inédita reina del Tour de Francia.

Con esta, Nairo logró para Colombia el tercer triunfo en este tour, tras las etapas ganadas por Fernando Gaviria, quien lastimosamente tuvo que retirarse.

Además, el boyacense saltó al quinto lugar de la clasificación general y se ubicó a 59 segundos del podio. Empero, todavía queda una etapa de alta montaña. Será este viernes, en la que sin duda volverá a ser gran protagonista.

Es que la fracción de este miércoles, aunque de apenas 65 kilómetros, no era nada fácil. Sólo basta mirar este perfil:

Subiendo, ninguna de las figuras del Tour lo pudo alcanzar:

Así fue el paso por la meta este miércoles:

El también colombiano Egan Bernal, ingresó en el puesto séptimo, “jalando” a su capo Cristhoper Froome, a 1 minuto y 33 segundos de Nairo, el ganador.

Mientras tanto, Daniel Felipez Martínez, llegó en el puesto 25, + 00H 09′ 08” y en el puesto 44 arribó Darwin Atapuma + 00H 13′ 33”.

Y el top 10 de la General es el siguiente:

Los otros colombianos se ubican así en la General:

16 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ — TEAM SKY–70H 58′ 45”– + 00H 24′ 34”

32 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA –TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE -71H 37′ 02”–+ 01H 02′ 51”

68 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO — UAE TEAM EMIRATES — 72H 28′ 37” — + 01H 54′ 26”

Así fue el desarrollo de la etapa 17 de acuerdo con la versión de la misma organización del Tour, que tituló: “Gloria para Nairo y más amarillo para Thomas”

Los 65 kilómetros de la intensísima etapa reina del Tour de Francia 2018 concentraron toda su emoción en la subida final a Saint-Lary-Soulan / Col du Portet. El colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) realizó una exhibición de potencia escaladora atacando al pie de la ascensión final para imponerse en solitario en su cima. Mientras tanto, entre los favoritos de la general se vivió una cruenta batalla de la cual Geraint Thomas (Team Sky) salió más líder al incrementar su renta sobre Tom Dumoulin (Team Sunweb) y sobre su compañero Chris Froome, que cedió 48” respecto del galés.

146 ciclistas toman la salida en la decimoséptima etapa del Tour de Francia a las 15:15 desde Bagnères-de-Luchon en un novedoso formato de parrilla de salida. Desde la primera pedalada se afrontó la Montée de Peryagudes (1ª, -50km) y se destacó en cabeza Tanel Kangert (Astana), acompañado al principio por Nicolas Edet (Cofidis), quien no aguantó su par más que unos kilómetros, y más tarde por Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) y Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), que le alcanzaron en el descenso del primer puerto de la jornada y le acompañaron durante toda la subida al Col de Val Louron-Azet (1ª, -28km), en la cual registraron su ventaja máxima de 3’45” sobre un pelotón en el cual tiraba Team Sky. Fue en su cima que Durasek perdió comba. Alaphilippe, que hoy sentenció la clasificación de la Montaña, aguantó hasta el pie de la subida final al Col du Portet (HC, Meta), en cuyo pie se marchó en solitario Kangert.

Los perseguidores

A espaldas de Kangert se desarrollaba una segunda carrera con un grupo de perseguidores formado por Daniel Martínez, Pierre Rolland (EF Education First), Matthias Fränk (Ag2r La Mondiale), Simon Geschke (Team Sunweb), Gorka Izagirre, Franco Pellizotti (Bahrain – Merida), Adam Yates (Mitchelton – Scott), Marc Soler, Alejandro Valverde (Movistar Team), Darwin Atapuma, Kristijan Durasek (UAE Team Emirates), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Rafal Majka, Gregor Mühlberger (Bora – Hansgrohe), Omar Fraile (Astana Pro Team), Arthur Vichot (Groupama – FDJ), Thomas de Gendt (Lotto – Soudal), Lilian Calmejane, Romain Sicard (Direct Energie), Bauke Mollema (Trek – Segafredo), Jesús Herrada y Dani Navarro (Cofidis). El paso de las subidas demostró que Mühlberger era el gregario más sólido y Valverde, Majka, Martínez y Fraile los escaladores más fuertes. Mientras tanto, en el pelotón, Ag2r La Mondiale ensayaba un ataque colectivo y marcaba el ritmo con Pierre Latour para diezmar el grupo hasta una veintena de unidades. Le dio continuidad Soler, que venía de la fuga. Todo quedaba, no obstante, para la subida final al Col du Portet.

Quintana, desde abajo

No se hizo esperar el primer ataque en la subida final. Dan Martin (UAE Team Emirates) arrancó la moto y Nairo Quintana (Movistar Team) le remachó ipso facto. El colombiano se exhibió: rebasó uno por uno a todos los componentes de la fuga, beneficiándose del trabajo de su compañero Valverde mediado el ascenso para culminar su gesta en solitario con 28” sobre un Martin que, inasequible al desaliento, le persiguió hasta el final. En el grupo de favoritos, Primoz Roglic y Steven Kruijswijk (LottoNL – Jumbo) fueron los más activos y atacantes para doblegar a los gregarios de Team Sky. No obstante, fue un demarraje de Tom Dumoulin (Team Sunweb) el que desarboló al conjunto británico y arrasó al vigente campeón del Tour de Francia, Chris Froome, a kilómetro y medio de meta. El naufragio no fue, ni mucho menos, completo: el maillot amarillo Geraint Thomas aguantó en todo momento el par de Dumoulin y Roglic y esprintó sin oposición a 300 metros de meta para hacerse con unos segundos extra para la general, ser tercero en la etapa y sumar 4” de bonificación que le hacen todavía más líder a falta de una jornada de montaña y una contrarreloj. En el lado opuesto de la balanza estuvo Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), quinto clasificado hasta ahora, que perdió casi dos minutos respecto a Thomas.