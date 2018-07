Representante Alvaro Hernán Prada responde a decisión de la Corte Suprema de Justicia

–“Nunca he cometido un delito. Llevo un desempeño publico absolutamente transparente”, precisó el Representante a la Cámara Alvaro Hernán Prada, al responder a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de procesarlo al igual que el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal.

Sobre los hechos por los cuales se le acusa, en un comunicado Prada señala que fue objeto de un posible plan criminal en mi contra, con el objeto de afectar al presidente Uribe y de paso las elecciones presidenciales, tal y como se comunicó a la opinión pública el 26 de mayo del presente año”.

El texto del comunicado del Representante Prada es el siguiente:

Soy parte del Centro Democrático, Partido que desde el legislativo y formalmente, ha realizado una labor encomiable, defendiendo con carácter y argumentos el estado de derecho y salvaguardando valores fundamentales de los ciudadanos.

Nunca he cometido un delito. Tengo como la mayor herencia de mi padre, ser un hombre honesto, trabajador y patriota, acompasado de la estrictez ejemplar de mi madre por la verdad permanente. Hoy, mi compromiso específico es con mi familia, mi partido y mi país. A estas alturas, ya por fortuna, conocen mis características y condiciones, que no van a ser afectadas por las declaraciones de un delincuente siendo recogidas sin ningún rigor por uno de sus escritores. Llevo un desempeño público absolutamente transparente, particularmente, desde la Cámara de Representantes.

El 20 de febrero el señor Rodrigo Vidal, reconocido hombre de bien, residente en Garzón, urgentemente me necesitaba para presentarme un amigo, quien tenía una información importante. Vidal me escribió por el WhatsApp para pedirme unos minutos, y posteriormente, a través del señor Mauricio Marroquín, vecino y amigo, los atendí en el aeropuerto ese mismo día.

El señor Rodrigo Vidal, llegó acompañado de un señor Carlos López, quien me manifestó ser amigo de un señor Monsalve, que estaría pagando una pena de cárcel por paramilitarismo, y quería contar la verdad sobre la presión y los ofrecimientos que había recibido supuestamente del senador Iván Cepeda, a cambio de libertad, asilo político en Canadá y dinero. Según el señor López, Monsalve quería declarar en un video y lo haría en visita que el señor López haría a la cárcel, por confiar solo en él (López). Me pidió llamar al presidente Uribe para corroborar que Monsalve existía y para informarle que le asistía el deseo de contar la verdad.

Nunca pongo en alta voz a nadie en presencia de otra persona, salvo que sea para una conferencia. Menos a quien tengo profunda admiración y respeto ante un desconocido que me informa ser amigo de un bandido. Nunca he recibido una insinuación del ex presidente Álvaro Uribe para participar en defensa suya ante la administración de justicia. Soy fiel testigo de cómo el ex presidente Uribe es absolutamente respetuoso de la Ley, honesto, con alto valor ético en su comportamiento público y privado. Así lo exige también a su equipo en el Congreso.

El señor López, prometió el video para el día siguiente. Luego, para el sábado, luego cambia, que el sábado atiende al abogado (insistían en el Dr. Granados) yo había informado al Dr. Víctor Mosquera, así que le comenté. Me dijo el Dr. Mosquera que enviarían un investigador a tomar la declaración. El señor Monsalve, supuestamente, le manifestó al señor López que no recibiría al investigador. Luego el señor López volvió a enviarme un mensaje para cambiar otra vez de versión, ante esto, respondí con mi total incredulidad y terminando de mí parte ese episodio.

No volví a contestarle ningún mensaje. El día 30 de abril el señor López me escribe para decirme que lo llamaron a declarar en la Corte Suprema de Justicia y que necesita hablar conmigo. Tampoco le contesto. A los pocos días, leo una columna del señor Gonzalo Guillen, donde asegura que el señor magistrado Barceló, investiga al presidente Uribe por varios delitos, escrito donde asegura que yo fui a la picota a presionar al señor Monsalve para cambiar de versión. Afirmación totalmente falsa. No conozco al señor Monsalve y por ende jamás he hablado con él. Ahí me doy cuenta que fui objeto de un posible plan criminal en mi contra, con el objeto de afectar al presidente Uribe y de paso las elecciones presidenciales, tal y como se comunicó a la opinión pública el 26 de mayo del presente año.

Denuncié penalmente los hechos ante la Fiscalía General de la Nación.

ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA