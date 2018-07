Uribe afirma que citación de la Corte Suprema tiene implícita medida de aseguramiento

–El expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez reiteró este miércoles que la Corte Suprema de Justicia no quiso investigar sus denuncias, afirma que ahora lo presume manipulador y advierte que la citación a indagatoria incluye una medida de aseguramiento en su contra.

El pronunciamiento lo hizo el exmandatario en su cuenta en Twitter, complementando los trinos que escribió la víspera, en el el primero de los cuales dio cuenta de su decisión de renunciar a su curul en el Senado de la República, tras la decisión de la Corte Suprema de llamarlo a indagatoria dentro de un proceso en su contra por soborno y fraude procesal.

Este es su último trino:

Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2018

Además, Uribe Vélez señala que las grabaciones que se hicieron para abrirle el proceso las hizo una agencia Británica “amigos” del presidente Juan Manuel Santos.

“Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia Británica MI5, amigos de Juán Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”, reseña el exmandatario.

Pero luego, rectificó:

“Corrijo Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia Británica MI 6 amigos de Juán Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”.

Adicionalmente, escribió:

Esto dice uno de mis acusadores, el vídeo completo se entrega a la Corte Suprema para que examinen credibilidad pic.twitter.com/x30l6DkutI — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2018

A propósito de la “implícita medida de aseguramiento”, el día anterior, Uribe incluyó un trino en el cual transcribe información “de la comunidad”, de una “persona muy destacada”:

“De la Corte preguntaban si a Uribe le debían encarcelar antes o después de la elección de Duque”

La víspera, el expresidente y senador sorprendió con el siguiente anuncio:

Luego, Uribe Vélez, siguió trinando:

-La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado

-Señores Corte Suprema: La ex fiscal Hilda J Farfán Niño expresó, a través de allegados a su familia, que conoció todo el “montaje” contra mi hermano Santiago. Eso es diferente a “comprometerse a desacreditar un proceso”

-Han pagado testigos en contra nuestra, la Corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. El magistrado que filtró información a Noticias Uno debe renunciar

-La Corte Suprema había anunciado estas decisiones a los periodistas Felipe López y Nestor Morales. El magistrado que lo anticipó, que lo filtró, debe renunciar

-El comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento: hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios, he procedido de acuerdo con la ley y mis derechos, la Corte sin escucharme califica mi accionar como manipulación de testigos

-He pedido a los abogados no dar declaraciones en mi nombre

-Informa la comunidad, persona muy destacada:

“De la Corte preguntaban si a Uribe le debían encarcelar antes o después de la elección de Duque”

-Para responder todas las preguntas invito a los medios a estudiar los autos en mi contra proferidos por la Corte, autos que se habían anticipado a Felipe López, Nestor Morales y a declarados enemigos míos que influyen en estas decisiones. Fin de los trinos.

Al anuncio que le hizo Uribe de renunciar a su curul, el presidente del Senado Ernesto Macías le pidió inmediatamente al exmandatario reconsiderar la decisión.

Así respondió Macías al expresidente en su cuenta en Twitter:

1 La honorabilidad del Pte Álvaro Uribe Vélez ha sido puesta a toda prueba y su vida esculcada durante décadas. Siempre ha atendido los llamados de la Justicia y en todos ha salido incólume.

2 La renuncia al Senado del Pte Álvaro Uribe Vélez, es otro acto de responsabilidad y grandeza, propio de su talante; la cual confío reconsidere.

Esperamos que la Justicia le ofrezca todas las garantías procesales.