Fuerte explosión se produce en inmediaciones de la embajada de EE.UU en Pekín

–Múltiples reportes informan sobre una explosión ocurrida este jueves cerca de la Embajada de EE.UU. en Pekín, China. El hecho tuvo lugar en el Distrito de Chaoyang, que alberga varias embajadas extranjeras, incluidas las de EE. UU., Israel y Corea del Sur.

En el lugar están presentes agentes de la Policía que han establecido un cordón de seguridad.

El portavoz de la Embajada de EE.UU. en Pekín confirmó a Global Times que un individuo detonó una bomba, originando “una explosión alrededor de la una de la tarde en el espacio público del ala sureste del complejo de la Embajada”.

“Aparte del atacante, no hubo otras personas heridas”, añadió.

China: Explosion at US embassy in Beijing https://t.co/FngAYJOJ8b

— henry wilburn (@henrywilburn1) 26 de julio de 2018