La NASA confirma la existencia de agua líquida bajo el hielo del polo sur en Marte

–Un gran lago de agua líquida bajo el hielo del polo sur de Marte, fue descubierto por los científicos a través del radar de la sonda europea Mars Express. Se trata de un lago de unos 20 kilómetros de largo que está a 1,5 kilómetros bajo el hielo, informó el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, hecho que la NASA confirmó en un comunicado posterior.

Esta es la primera vez que se detecta una gran masa de agua líquida en el planeta rojo, lo cual supone la posible existencia de vida, advierten los científicos.

La sonda de la Agencia Espacial Europea llegó a Marte en 2003 y el instrumento de radar avanzado MARSIS comenzó a funcionar dos años después.

Mars Express reunió datos de la zona en cuestión durante tres años y medio y después fueron cuidadosamente analizados para descartar falsos positivos. Posiblemente haya más lagos como este, aunque probablemente no se puedan encontrar durante esta misión, indicó Roberto Orosei, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia.

Sobre el hallazo, The National Aeronautics and Space Administration, NASA, hizo la siguiente declaración:

“Un nuevo artículo publicado en Science esta semana sugiere que el agua líquida puede estar bajo una capa de hielo en el polo sur de Marte.

El hallazgo se basa en datos de la nave espacial europea Mars Express, obtenida por un instrumento de radar llamado MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding). La Agencia Espacial Italiana (ASI) dirigió el desarrollo del radar MARSIS. La NASA proporcionó la mitad del instrumento, con la administración de la porción estadounidense liderada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en Pasadena, California.

El documento, escrito por el equipo italiano MARSIS, describe cómo se detectó un “punto brillante” en las señales de radar a aproximadamente 1 milla (alrededor de 1,5 kilómetros) por debajo de la superficie de la capa de hielo en la región Planum Australe. Este fuerte reflejo de radar fue interpretado por los autores del estudio como agua líquida, uno de los ingredientes más importantes para la vida en el universo.

“El punto brillante visto en los datos MARSIS es una característica inusual y extremadamente intrigante”, dijo Jim Green, científico en jefe de la NASA. “Definitivamente, merece mayor estudio. Se deben buscar líneas de evidencia adicionales para probar la interpretación”.

“Esperamos utilizar otros instrumentos para estudiarlo más en el futuro”, agregó Green.

