Más de 23 mil hectáreas de tierra despojadas por los paracos del “bloque centauros” fueron recuperadas en los Llanos

Loterias

Loterías del 25 de julio en Colombia:

Baloto 02 13 25 36 43 15

Revancha 13 15 24 29 30 11

Meta 9606 – Serie 049

Manizales 0224 – Serie 135

Valle 4378 – Serie 010

DORADO

Mañana 5505 – Tarde 6575

CULONA:

1725

SUPER ASTRO SOL

8343 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

8388 – Signo Tauro

PIJAO:

3458

PAISITA:

Día 6108 – Noche 7423

CHONTICO:

Día 9457 – Noche 4323

CAFETERITO:

Tarde 5752 – Noche 6079

SINUANO:

Día 9136 – Noche 8373

CASH THREE:

Día 769 – Noche 241

PLAY FOUR:

Día 7774 – Noche 8513

SAMAN:

3196

CARIBEÑA:

Día 2787 – Noche 0791

WIN FOUR:

1676

EVENING:

3540

MOTILÓN:

Tarde 1404 – Noche 2382

LA FANTÁSTICA:

Día 0591 – Noche 5047

ANTIOQUEÑITA

Día 3331 – Tarde 2405