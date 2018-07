Una carta, prueba reina en favor de Uribe que la Corte Suprema de Justicia ignoró

–Una carta manuscrita de Enrique Pardo Hasché revela que Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del proceso contra el expresidente Alvaro Uribe, afirmó que el senador Iván Cepeda estaba reclutando testigos para que declararan en contra del exmandatario para involucrarlo con el paramilitarismo.

La carta, de once páginas, fue radicada el 12 de abril pasado en la Corte Suprema de Justicia, pero no fue tenida en cuenta por el alto rtribunal, según lo establece el portal Kien y Ke, al publicar las copias de la carta.

En uno de los párrafos de la misiva, Pardo Hasché señala:

“Juan Guillermo Monsalve me comentó que el senador Iván Cepeda estaba reclutando testigos para que declaran en contra de Álvaro Uribe y así involucrarlo con el paramilitarismo. Me comentó que decidió contactarlo para convertirse en testigo, esto debido a que tenía que permanecer 25 años en la cárcel, e Iván Cepeda les estaba consiguiendo beneficios a quienes atestiguaran contra Álvaro Uribe. Me comentó que suministró unas pruebas y unos testimonios falsos y a cambio le dieron una lujosa celda con todas las comodidades de la casa; celda exclusiva con baño enchapado en baldosa italiana, televisor propio con DirecTV, cama doble, visita tres veces por semana a la celda, comida traída desde afuera de la cárcel, nevera, estufa horno, etc… CELDA #40”.

Monsalve le anunció a Pardo Hasché que se disponía a escribir una carta en la que “quería pedir perdón y manifestar su arrepentimiento por haber dado falsas declaraciones en contra de los señores Uribe”, refiriéndose también al hermano del expresidente, Santiago Uribe.

Enrique Pardo Hasche, está detenido por el delito de secuestro y es clave en la investigación que se adelanta contra el expresidente y senador Álvaro Hernán Prada, destaca Kien y Ke.

En la carta Pardo Hasché hace un recuento con detalles de lo que ha ocurrido en torno al proceso contra el expresidente y las movidas del ‘testigo estrella’, el detenido sicario Juan Guillermo Monsalve en coordinación con el senador Iván Cepeda, agrega.

Reproducimos a continuación las fotocopias de la carta: