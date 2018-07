Uribe anticipa respuestas a indagatoria que rendirá ante la Corte Suprema de Justicia

–“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia”, precisó el expresidente Alvaro Uribe Vélez, quien subrayó: “La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”.

Los pronunciamientos los hizo a través de su cuenta en Twitter, en la cual, además, anticipa las respuestas a la indagatoria que rendirá ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso que le abrió por los delitos de soborno y fraude procesal.

Uribe indica que en la audiencia, que aún no ha sido definida por el alto tribunal, informará sobre cómo llegó a testigos “tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento”.

También precisa: “Espero que todos los medios de comunicación tengan acceso al expediente en mi contra, puedan corroborar que lo que he expresado es verdad y que no hay una sola prueba que me comprometa en delitos. Y apenas hayan tenido tiempo para esa revisión los atenderé”.

Estas son las respuestas que el exmandatario anticipa:

Sobre Indagatoria 1

1. Las pruebas que he pedido han sido por iniciativa de los testigos o por informes de terceros.

2. Cuando me notifiqué en la Corte Suprema sobre la compulsa de copias por manipulación de testigos, expliqué ampliamente a la opinión los testimonios que hasta ese momento había presentado. Una copia fue radicada en el proceso.

3. Ese día, y en otras oportunidades, he pedido que los ciudadanos me informen sobre casos que conozcan de manipulación de testigos en mi contra.

4. En la Fiscalía General, en el expediente sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, reposa una extensa declaración mía acerca de testigos que están en el extranjero, que han ofrecido declarar sobre este asesinato, sobre las acusaciones contra mi hermano y sobre los pagos del narcotráfico a asesores políticos de Santos con desviaciones a su campaña, tema ocultado por las autoridades de aquel momento.

5. Dicha declaración tuvo como origen una conversación con el doctor Andrés Felipe Arias, en audiencia judicial de Miami, a finales de 2016, en la cual me informó que extraditados colombianos, que estaban en la misma cárcel, comentaban que las acusaciones contra mi hermano obedecían a un montaje para vengar mi decisión de extradición.

6. Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juán Carlos Sierra (El Tuso), que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe envié carta a la Corte para que lo escucharan. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado.

7. Sobre la ex fiscal y testigo Hilda Jeaneth Niño me pidió una cita el doctor Hernando Torres Barrera, me expresó que su familia es amiga de la familia de la ex fiscal y que ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la Fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella y nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado, para que ahora hablen de un fallo de tutela que estaba producido, que desconozco o de cambio de sitio de detención, ajeno a mi alcance.

8. Por información de otro abogado, mi abogado contactó al testigo Carlos Enríque Vélez, cuya declaración está en la Corte.

9. Mi abogado tomó un video a la señora Eurídice Cortés (Diana), a raíz de que otro recluso comunicó que ella tenía información importante. El video se allegó a la Corte Suprema.

10. Estaba yo en plena campaña en Pacho, Cundinamarca, se me acercó el señor Hamilton Mosquera, se presentó como desmovilizado, me expresó que quería transmitirme una información sobre personas que le hicieron ofertas para acusarme, lo mandé subir al vehículo y en presencia del conductor y del Coronel Gustavo Rodríguez, mi jefe de seguridad, me narró los hechos, mi única respuesta fue pedirle que declarara ante la Corte Suprema. De inmediato procedí a informar a la Corte y posteriormente mi abogado contactó al señor Hamilton.

11. Los declarantes Elmo José Mármol, Jiovanny Alberto Cadavid y Máximo Cuesta Valencia, fueron contactados por mi abogado a raíz de una información de la doctora Ángela López a uno de mis asesores.

12. La señora Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juán Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enríque Pardo. Dije a Vicky que le comunicara al abogado quien procedió a contactar al señor Monsalve. Me contó que le solicitó asesoría jurídica y seguridad, a lo cual reaccioné con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte.

13. El señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa, entre ellos a los doctores Jaime Lombana, Ernesto Macías, Paloma Valencia, a un diputado del Huila y a Álvaro Hernán Prada.

14. El doctor Jaime Lombana, quien ignoraba totalmente el tema, ha narrado públicamente como Monsalve utilizó una visita suya al recluso Enríque Pardo para tratar de involucrarlo.

15. Los doctores Ernesto Macías, Paloma Valencia y un diputado del Huila tampoco cayeron en la trampa.

16. El doctor Álvaro Hernán Prada se ha dirigido a la Corte y a la ciudadanía dando su versión de los hechos. Lo abordaron, le dijeron de la intención de rectificación de Monsalve, me llamó, me preguntó si ese testigo existía, le dije que sí, que quería rectificar y le contesté algo como ojalá diga la verdad. Tiempo después el doctor Prada me informó que todo había sido un montaje, poca importancia asigné hasta que aparecieron los periodistas que suelen maltratarme.

17. Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión, y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal. Y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos.

18. Haré llegar este papel a los magistrados y lo ampliaré en todo cuanto conozca,

Álvaro Uribe Vélez

Julio 25 de 2018

Uribe Vélez señala que las grabaciones que se hicieron para abrirle el proceso las hizo una agencia Británica “amigos” del presidente Juan Manuel Santos.

“Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia Británica MI 6 amigos de Juán Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”, afirma.

Igualmente reseña: “Han pagado testigos en contra nuestra, la Corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. El magistrado que filtró información a Noticias Uno debe renunciar”.

De otro lado, el expresidente Uribe reproduce en su cuenta en Twitter un informe publicado en exclusiva por el portal “Expediente”, sobre “La prueba reina en favor de Uribe que se ocultó en la Corte Suprema”.

El informativo señala: ”Juan Guillermo Monsalve me comentó que el senador Iván Cepeda estaba reclutando testigos para que declaran en contra de Álvaro Uribe y así involucrarlo con el paramilitarismo. Me comentó que decidió contactarlo para convertirse en testigo, esto debido a que tenía que permanecer 25 años en la cárcel, e Iván Cepeda les estaba consiguiendo beneficios a quienes atestiguaran contra Álvaro Uribe. Me comentó que suministró unas pruebas y unos testimonios falsos y a cambio le dieron una lujosa celda con todas las comodidades de la casa; celda exclusiva con baño enchapado en baldosa italiana, televisor propio con DirecTV, cama doble, visita tres veces por semana a la celda, comida traída desde afuera de la cárcel, nevera, estufa horno, etc… CELDA #40”

Así comienza el relato del ciudadano Enrique Pardo Hasche, detenido por el delito de secuestro y clave en la investigación que se adelanta contra el expresidente y el senador Álvaro Hernán Prada, en el que hace un recuento con detalles de lo que ha ocurrido en torno al proceso contra el expresidente y las movidas del ‘testigo estrella’, el detenido sicario Juan Guillermo Monsalve en coordinación con el senador Iván Cepeda.

El documento de once paginas escrito de su puño y letra y radicado en la Corte Suprema de Justicia el pasado doce de abril de 2018 no deja lugar a dudas de que existe un montaje contra el expresidente orquestado por Iván Cepeda”, puntualiza Expediente.