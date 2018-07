Colombianos ayudarán a la conservación de los bosques, cada vez que adquieran productos con el sello FSC

Como una de las estrategias para reducir la deforestación y hacer uso sostenible del recurso forestal, WWF busca que los consumidores aporten a la conservación de los bosques a través de una decisión de compra responsable.

Esta invitación no es sólo para que los compradores de productos busquen el sello y lo prefieran sobre otros productos no certificados, si no para que también los gestores o propietarios de bosques se certifiquen con el sello FSC. De esta manera, se podrá garantizar que la madera sea proveniente de plantaciones forestales comerciales bien manejadas y que en las regiones donde se ubican se está contribuyendo al desarrollo social y económico de las comunidades rurales, además de garantizar el uso responsable de los recursos naturales.

De igual manera, WWF está trabajando en conjunto con diferentes compañías del sector productivo para promover este sello y para visibilizar así sus beneficios. Un ejemplo claro es la empresa productora de papel y de cartón Smurfit Kappa, la cual cuenta con este sello desde hace más de una década. WWF y Smurfit Kappa buscan que los consumidores de papel y cartón reconozcan la importancia de comprar productos con este sello, pues al hacerlo están contribuyendo a la protección de nuestro capital natural.

Ese es el llamado que estas dos organizaciones hacen a los consumidores a través de una campaña de comunicación conjunta que ya se está emitiendo en diferentes canales y que tiene como protagonista a la marca de papeles blancos Cartoprint® (Elaborado a partir de fibras renovables provenientes de sus plantaciones forestales certificadas por FSC).

¿Cuáles son los beneficios a la hora de comprar un producto con el sello FSC?

1.Regulación de la oferta hídrica: Los bosques contribuyen a la captación y producción de agua dulce que escurre por los ríos y llega a las ciudades. Sin éstos, los ríos disminuirían su caudal y las ciudades quedarían sin agua.

2. Regulación del clima: Mitigar el cambio climático, por tanto el incremento de la temperatura mundial, evitando desastres naturales globales y frecuencia en los fenómenos climáticos.

3.Secuestro de carbono: Por tanto, menos polución en las ciudades, teniendo así un aire más limpio. La polución es causada por las altas emisiones de gases de efectos invernadero producidas principalmente por industrias y automóviles en las grandes ciudades.

4. Polinización y dispersión de semillas: lo cual genera beneficios y hábitat para las abejas. Sin éstas, la humanidad correría peligro; de acuerdo con Albert Einstein “Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres”.

5. Hábitat para la Fauna: Colombia es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado (10% de la biodiversidad global en 0.7% del área global). Es tarea de todos los colombianos contribuir a la conservación de su hábitat.