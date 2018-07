Retos del nuevo gobierno frente al desarrollo de las Mipymes colombianas

Colombia se ha caracterizado por tener una cultura de emprendimiento supremamente fuerte. El crecimiento anual en el número de Mipymes sustenta esta idea. Según Confecámaras, en el país existen más de 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas.

Estas compañías representan más de 90% del sector productivo nacional y son responsables del 35% del PIB, generando 80% del empleo, según el Dane. Su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos, según diferentes actores de la vida económica nacional.

Sin embargo, sobrevivir los primeros años como empresario no es un asunto sencillo. La organización en temas financieros y legales es algo para lo que los emprendedores no están preparados y que van aprendiendo en el camino, muchas veces a punta de errores; dado que su enfoque y conocimiento va hacia la iniciativa que se está desarrollando, por lo que su nivel educativo y jurídico no es el más adecuado.

La coyuntura actual de cambio de gobierno ofrece nuevas posibilidades para las Mipymes. ‘Con el cambio de presidencia se espera un panorama favorable para este tipo de empresas, debido a la estabilidad política que este cambio conlleva. Debería haber un poco más de protección al empresario”; asegura Daniel Martín, CEO de Equity Advisors.

”Es importante que este gobierno atraiga tanto inversionistas como empresas extranjeras, lo que implica para las Mipymes la posibilidad de hacer más negocios y explorar mercados internacionales, debido a la de estas inversiones”, añade Martín.

Algunos de los retos del nuevo gobierno, frente a temas de emprendimientos y empresas, son los siguientes:

• Debe haber un impulso al crecimiento y a la sostenibilidad de las mismas.

• Es clave el apoyo en temas de innovación, programas que ayuden a mejorar la productividad y la posibilidad de abrirse a negocios con el extranjero.

• Es de vital importancia la inversión en programas de capacitación y preparación en gerencia y finanzas, dado que gran parte de las empresas se enfocan el solucionar problemas del día a día y dejan de lado estos temas que son decisivos al momento de mantenerse en el mercado y aportar al fortalecimiento de la economía.

• Los descuentos y excepciones de impuestos en los primeros años son claves para que las Mipymes puedan consolidar su ‘Músculo financiero’.

• Deben apoyarse aquellas empresas que sirvan de soporte para los nuevos emprendimientos como Equity Advisors, que se encarga de acompañar a los negocios y empresas en temas de gerencia financiera.

Otros temas de relevancia, son la generación de herramientas que permitan facilitar la formalización de las compañías, el seguimiento a la evasión de impuestos y la revisión de la inversión que debe hacer un empresario, ya que es costoso ser formal con las regulaciones que se tienen, por todo lo que hay que implementar en las empresas¨, asegura Martin y añade que sería ideal que haya descuentos para las Mipymes ya que son las que más empleo generan.