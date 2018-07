Senador Iván Márquez renuncia al Congreso de la República

Este viernes el senador por el Partido Farc, Iván Márquez, que no se posesionó en su curul el pasado 20 de julio, anunció que renunciará definitivamente al cargo.

Desde el Senado se confirmó que en las próximas horas se esperas que llegue la carta de renuncia a la Secretaría General; esta debe llegar este mismo viernes, porque hasta mañana sábado tenía plazo de tomar la decisión.

Si la renuncia no se hace efectiva este viernes, Márquez podría haber incurrido en causal de pérdida de investidura.

La cuenta de twitter del medio oficial del partido Farc, NC Noticias, confirmó que; “Iván Márquez informó que renuncia a su curul en el Senado producto del acuerdo de paz”.

Y agregó que: “Dijo que en este momento no hay garantías para adelantar su ejercicio político. Desde el Caquetá hizo llegar a la Secretaría del Senado su decisión de renuncia”.

Según la ley existente, quien no se posesione dentro de los ocho días siguientes al acto de instalación del Congreso, que es el 20 de julio, se tendrá que dar traslado al Consejo de Estado para iniciar el proceso por muerte política.

Si el senador electo Iván Márquez es sancionado, no podría acceder a ningún cargo público en el Estado, de por vida.

Márquez ha expresado que no tiene garantías para ejercer su derecho a la política debido a la captura de ‘Jesús Santrich’ y al supuesto incumplimiento de lo que se pactó en La Habana.

Ahora el Congreso llamará al siguiente nombre en la lista de ese movimiento político que es Israel Zúñiga.

Y el 16 de julio anterior, en una carta abierta, el cabecilla de las exFar alias Iván Márquez comunicó que no se posesionara como Senador de la República el próximo viernes 20 de julio cuando se inicia el nuevo periodo legislativo. Argumenta tres circunstancias “insalvables”: el encarcelamiento de alias Jesús Santrich, la “desfiguración de la JEP” y el incumplimiento del acuerdo sobre la reforma política.

Como conclusión de su misiva, alias Iván Márque sentencia: “Que el caso Santrich y la perfidia o traición del Estado al acuerdo de Paz no se nos conviertan en el detonante del retorno a la confrontación”.

En cuanto al caso Santrich, afirma que “es un montaje judicial o entrampamiento urdido por el Fiscal General y la DEA” que lo tiene “injustamente tras las rejas” y, además, “entre la vida y la muerte al proceso de paz”.

Sobre lo que llama “la impresionante desfiguración de la JEP” dice que “hoy hace irreconocible esa Jurisdicción comparada con el texto original firmado por las partes en La Habana”.

Agrega que “no hay antecedentes próximos en el planeta tierra en el que un acuerdo de paz, luego de firmado y celebrado por los plenipotenciarios de las partes, haya sido modificado al antojo de personas interesadas, ajenas a esa construcción”.

Y sobre su tercera circunstancia para no ir al Congreso, “es que no se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la Reforma Política, sin la cual no habrían condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política legal”.

Además dice que es inconcebible que 5 años después de aprobado el primer acuerdo parcial sobre tierras, estas no se hayan formalizado o titulado a favor de los campesinos que actualmente las poseen”.