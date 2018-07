Vídeo: Conductor del SITP agrede a un usuario que estaba acompañado de su hija de 10 años

A través de las redes sociales, un usuario publicó un vídeo en el que se observa como fue agredido por un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El usuario, que estaba acompañado de su hija de 10 años, aseguró que fue víctima de agresión por parte de un conductor del SITP por oponerse a abandonar el vehículo en un paradero.

Según con la víctima de la agresión, el conductor se enojó luego de que él le reclamara por no hacer bajar del bus también a la mujer que lo acompañaba en la parte de adelante.

“Al llegar a la última parada , el señor me pide que me baje del bus, sin embargo, a la señora que iba con él no se lo pidió, al estar mi hija dormida le solicite 2 veces que me permitiera ir hasta el paradero donde haría un trasbordo a lo que me respondió de manera grosera. Le dije que si la señora que lo acompañada no se bajaba yo tampoco lo haría y esto fue lo que sucedió, luego de bajarme a empujones aún con los gritos de mi hija, él cerro la puerta y siguió con la señora abordo”, escribió el usuario identificado como Luis Barón.

La discusión se da en medio de la menor de edad, quien le pide al conductor tranquilizarse y a su papá bajarse. El sujeto lo insulta y lo

La mujer que acompañaba al conductor interviene evitando una agresión física y pide al pasajero abandonar el bus, asegurando que ella también lo hará.

Al final, el usuario decide bajarse del articulado, evitando una agresión mayor del conductor del SITP. El vídeo fue compartido por miles de usuarios que reclaman más tolerancia en la ciudad.

Los hechos sucedieron en la noche del martes en la ruta 14 del SITP, entre Betania y Chapinero Central.