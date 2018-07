Un tiranosaurio rex, la nueva atracción de Maloka

El alcalde Enrique Peñalosa asistió al lanzamiento de la experiencia T-Rex, con la que arranca el resurgimiento de Maloka, que se da gracias a una inyección de recursos de la Administración Distrital.



”Hoy estamos en pie y esperamos seguir apoyando este museo de la ciencia. Nosotros queremos una Maloka que sea atractiva para los niños, que despierte la curiosidad científica, que estimule en todo sentido su inteligencia, que los haga aficionados, que los interese por la investigación y la ciencia”, sostuvo el alcalde Peñalosa.

T-Rex es una estructura de un tiranosaurio de 11 metros que fue donada por Rodolfo Llinás y que se convierte desde hoy en una experiencia única en el mundo de un esqueleto de dinosaurio que recrea todo su sistema nervioso.

Relanzamiento de Maloka con donación de Rodolfo Llinás – Foto: Comunicaciones Alcaldía Bogotá / Andrés Sandoval

“Maloka siempre ha sido un sitio mágico para mí y de pronto me cuentan que se está muriendo. Yo dije, toca hacer algo pero algo diferente y vamos a hacer algo único. Por qué no reproducimos en Maloka algo que no tenga nadie en el mundo, vamos a conseguir un tiranosaurio que tiene su cerebro, no solo está el esqueleto sino que vamos a suponer en contexto la manera como comía, veía, vamos a darle una vida que nunca se le ha dado a un esqueleto”, resaltó Rodolfo Llinás, el reconocido médico neurofisiólogo bogotano.

De esta manera todos los visitantes al centro interactivo tendrán la oportunidad de descubrir cómo era la capacidad visual y olfativa del animal, además conocer la anatomía de su cerebro.

“Agradezco mucho la donación del doctor Llinás, muchas gracias a nombre de los bogotanos por toda la ayuda que nos da siempre y queremos seguir aportando a este museo de la ciencia. Tenemos mucho por hacer y vamos a sacar adelante todos estos proyectos para Maloka”, expresó el mandatario de la ciudad.

En el marco del lanzamiento, Peñalosa ratificó el compromiso de la Administración con Maloka para que se convierta en un espacio que promueva y despierte en los niños y jóvenes de la ciudad el amor por la ciencia.

Así renació Maloka

El año pasado se logró la salvación de Maloka gracias a la aprobación de un proyecto de acuerdo que le permitió al Distrito participar en la corporación y destinarle recursos dentro del presupuesto Distrital desde este año.

“Cuando llegamos Maloka estaba prácticamente acabada, fue una etapa muy difícil, pero con un esfuerzo muy grande gestionamos 11.000 millones de pesos en regalías y logramos en el Concejo conseguir la participación del Distrito en la corporación y canalizarle para este año 10.000 millones de pesos adicionales”, afirmó Peñalosa.

A esto se unió la aprobación de regalías por 11.000 millones de pesos y la inyección de dinero por parte de la empresa privada.

Entre las empresas que apoyaron la salvación de Maloka, que es un patrimonio bogotano, se encuentran el grupo Enel, la Empresa de Energía de Bogotá, la Transportadora de Gas Internacional (TGI), la Cámara de Comercio de Bogotá, Telefónica y Seguros Bolívar.

“Si no fuera por el alcalde Enrique Peñalosa no estaríamos aquí, porque fue gracias al empeño de este alcalde que Maloka no cerró sus puertas el año pasado. A partir de hoy solo queremos contarles cosas nuevas. Cuando llegamos fue el empeño de esta administración, de Colciencias y de una serie de empresarios y de muchas personas que nos permitió llegar al día de hoy”, destacó Adriana Correa, presidenta ejecutiva de Maloka.

Con estos recursos se harán realidad 10 laboratorios nuevos, se transformarán las salas permanentes, se crearán experiencias temporales y se obtendrán licencias para presentar contenidos modernos en el Cine Domo.

“Hoy empezamos la etapa de la renovación que durará dos años. Será una temporada en la que cada tres o cuatro meses les estaremos dando noticias y estaremos inaugurando cosas nuevas, por eso empezamos con este tiranosaurio, que será el símbolo del resurgimiento”, afirmó la presidenta ejecutiva de Maloka.

Además se traerá nueva programación para todos los gustos, como una maqueta de Bogotá de 350 m2 a escala con un sistema de proyección mapping sobre la gestión de la ciudad, nuevas experiencias sobre el cambio climático, entre otras nuevas experiencias.

“En muy pocos meses también vamos a inaugurar con el alcalde la maqueta de Bogotá. Hemos venido trabajando en esa experiencia durante muchos meses para empezar a contar narrativas de ciudad”, concluyó Adriana Correa.