Desde este lunes la ruta T163 Calle 222 Perdomo modifica su horario

A partir del 30 de julio de 2018, la ruta urbana T163 Calle 222 Perdomo modifica su horario, el nuevo horario es de Lunes a Sábado 5:00 AM a 11:00 PM, Domingos y Festivos 5:00 AM 10:00 PM cuando se dirige a la Calle 222.”>A partir del 30 de julio de 2018, la ruta urbana T163 Calle 222 Perdomo modifica su horario, el nuevo horario es de Lunes a Sábado 5:00 AM a 11:00 PM, Domingos y Festivos 5:00 AM 10:00 PM cuando se dirige a la Calle 222.

“Así mismo, desde el Perdomo su horario cambia es Lunes a Sábado 4:00 AM a 11:00 PM, Domingos y Festivos 5:00 AM 10:00 PM.”>Así mismo, desde el Perdomo su horario cambia es Lunes a Sábado 4:00 AM a 11:00 PM, Domingos y Festivos 5:00 AM 10:00 PM.