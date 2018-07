Montes de María, primera región del país en recibir la biblioteca del proceso de paz

Se realizó el lanzamiento de la Biblioteca del Proceso de paz con las FARC, una colección de 10 tomos, que relatan los detalles y documentos más importantes de siete años de conversaciones entre el Gobierno Nacional y esa guerrilla.

Los bolivarenses tuvieron la oportunidad de recibir la versión digital y física de los 10 módulos que muestran documentos inéditos y de conocimiento público, de lo ocurrido durante los años de negociación con el grupo guerrillero.

El evento tuvo lugar en Carmen de Bolívar y contó con la presencia del Embajador de Suecia, Tommy Stromberg; la Consejera para los Derechos Humanos, Paula Gaviria; el Director Temático de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, Gerson Arias, y el Alcalde del municipio, Rafael Gallo.

El Gobierno de Suecia, brindó su apoyo para que este proyecto se materializara, por esta razón el embajador Stromberg, acompañará los lanzamientos de las bibliotecas en las diferentes regiones. “Este esfuerzo de paz valió la pena, me he encontrado con personas que no estarían vivas de no ser por este Acuerdo de Paz”, agregó el diplomático.

“Seguimos trabajando con Colombia porque queremos menos muertos y más sueños hechos realidad”, afirmó el embajador de Suecia en su discurso.

Durante el encuentro, las mujeres y la población LGBTI de la región expresaron su interés por continuar apoyando desde sus territorios la construcción de paz.

Los habitantes del territorio de Montes de María enviaron un mensaje especial al país, ellos y ellas buscan, a través de sus voces, ser quienes lideren una paz estable y duradera en la región.