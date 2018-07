Juan Daniel Oviedo dirigirá el DANE

–El presidente electo Iván Duque anunció el nombramiento del economista y catedrático Juan Daniel Oviedo Arango como director del DANE para el nuevo gobierno que arranca el próximo 7 de agosto.

El nombramiento lo confirmó Duque en su cuenta en Twitter. Es Ph.D. en Economía, cuenta con una amplia trayectoria en la academia y la investigación. Su experiencia nos brinda tranquilidad en el manejo de la información estratégica y estadística del país.

He designado a Juan Daniel Oviedo, @jdoviedoa, como director del DANE. Es Ph.D. en Economía, cuenta con una amplia trayectoria en la academia y la investigación. Su experiencia nos brinda tranquilidad en el manejo de la información estratégica y estadística del país. pic.twitter.com/Itqj2fMQnr — Iván Duque (@IvanDuque) July 29, 2018

Juan Daniel Oviedo Arango, quien actualmente es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, tiene un doctordo en Economía de

Toulouse School of Economics; Maestría en Economía Matemática y Econometría MPSE, Université de Toulouse.

Pertenece Grupo de investigación de la Facultad de Economía y ha publicado los libros académicos Guerra, M.R., y J.D. Oviedo, 2010; La Ley de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones (L1341/09), Universidad del Rosario, Bogotá.

Y los siguientes son los artículos que ha publicado:

Chaton, C., Gasmi, F., Guillerminet, M.L. y J.D. Oviedo, 2012. “Gas release and transport capacity investment as instruments to foster competition in gas markets,” Energy Economics, vol. 34(5), pp 1251-1258.

Gasmi, F., y J.D. Oviedo, 2010. Investment in transport infrastructure, regulation, and gasgas competition,” Energy Economics, vol. 32(3), pp 726-736.

Oviedo, J.D., 2009. Liberalizaci´on y Convergencia,” en Trayectoria de las Comunicaciones en Colombia del Ministerio de Tecnolog´?as de la Informaci´on y las Comunicaciones, pp. 931-949.

Oviedo, J.D., 2009. Prospectiva del Ministerio de TIC y los retos para el siglo XXI,” en Trayectoria de las Comunicaciones en Colombia del Ministerio de Tecnolog´?as de la Informaci´on y las Comunicaciones, pp. 953-979.

Chaton, C., Gasmi, F., Guillerminet, M.L. y J.D. Oviedo, 2008. “Un instrument de court terme pour stimuler la concurrence. Le gas release,” Revue ´economique, vol. 59(3), pp 475-486.

Birchenall, J. y J.D. Oviedo, 2000. Un modelo Macroeconom´etrico para la Econom´?a Colombiana,” Revista de Econom´?a de la Universidad de Rosario.

Oviedo, J.D., 2000. “Analysis of optimal tariff schedules in Gas transportation under open access,” Revista de Econom´?a de la Universidad de Rosario.

Documentos de Trabajo

Gasmi, F., y J.D. Oviedo, 2012. “Investment in transport capacity and regulation of regional monopolies in natural gas commodity markets,” Universidad del Rosario, Facultad de Econom´?a, Documento de trabajo, 125, pp. 54.

Gasmi, F., y J.D. Oviedo, 2012. “Controlling regional monopolies in the natural gas industry: The role of transport capacity,” Universidad del Rosario, Facultad de Econom´?a, Documento de trabajo, 124, pp. 41.

Guerra, M.R., y J.D. Oviedo, 2011. “De las telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09),”Serie Estudios y Perspectivas – Oficina en Bogot´a, CEPAL, Bogot´a D.C.

Chaton, C., Gasmi, F., Guillerminet, M.L. y J.D. Oviedo, 2010. “Gas release and transport capacity investment as instruments to foster competition in gas markets,” IDEI Working Papers, 647.

Gasmi, F., J-J. Laffont, y J.D. Oviedo, 2003. “Regional Market Power and Transport Capacity in the Gas Industry,” IDEI Working Papers, 218.

Gasmi, F., J-J. Laffont, y J.D. Oviedo, 2003. “Impact of Regional Market Power on Natural Gas Transport Network Size,” IDEI Working Papers, 168.