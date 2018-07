Por reventa de boletas, SIC formula cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol

Este lunes la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló Pliego de Cargos a la Federación colombiana de fútbol, Ticketshop, Ticketya, Luis Bedoya, Ramón Jesurún, por: “haber planeado una estrategia que habría dado como resultado la desviación masiva de boletas con fines de reventa para los partidos de fútbol disputados por la Selección Colombia”.

Según el órgano d control, también son investigados miembros del Comité Ejecutivo de la FCF como Álvaro González, Jorge Perdomo, Alejandro Hernández, Claudio Cogollo, y Elkin Arce.

De igual manera el director jurídico de la FCF, Andrés Tamayo y el exdirector general de la FCF Rodrigo Cobo.

Ante el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la formulación de pliego de cargos contra diferentes dirigentes del fútbol colombiano, la Federación Colombiana de Fútbol informó que:

• Respetamos y acatamos siempre las decisiones que sean tomadas por las autoridades. Tenemos la tranquilidad de que desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, en beneficio del fútbol colombiano. Reiteramos que nuestro apoyo continúa siendo total y determinado.

• En el proceso que se está adelantando, la Federación Colombiana de Futbol y los funcionarios de la misma, involucrados en la investigación, demostrarán su correcto proceder, siendo las principales víctimas y denunciantes de este tipo de conductas con las que se ha violado nuestra buena fe y la de todos los colombianos. Desde la Federación Colombiana de Fútbol, vemos con preocupación que la dinámica relativa a la reventa de boletería no es un fenómeno exclusivo del fútbol, sino que afecta a todas las industrias tanto a nivel nacional como internacional, es por esto que nuestro compromiso ha sido y será hacer frente a esta problemática.

• Hasta el momento, la única información que tiene la Federación Colombiana de Fútbol al respecto es lo que ha circulado en los medios de comunicación, pues no hemos sido notificados aún. Hasta no conocer el documento completo, y por respeto al proceso, no podemos ampliar nuestra posición.