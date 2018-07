Presidente visita construcción de uno de los monumentos que se erigirán con armas dejadas por las Farc

Loterias

Loterías del 29 de julio en Colombia:

DORADO

Noche 4451

CULONA:

6834

SUPER ASTRO LUNA:

8095 – Signo Leo

PIJAO:

1948

PAISITA:

Día 1761 – Noche 5079

CHONTICO:

Día 7113 – Noche 5191

CAFETERITO:

Noche 3466

SINUANO:

Día 2076 – Noche 5207

CASH THREE:

Día 722 – Noche 451

PLAY FOUR:

Día 0190 – Noche 3532

SAMAN:

8291

CARIBEÑA:

Día 0650 – Noche 7778

WIN FOUR:

6460

EVENING:

8350

MOTILÓN:

Tarde 0630 – Noche 1012

LA FANTÁSTICA:

Noche 8540

ANTIOQUEÑITA

Día 9157 – Tarde 6553

RESULTADOS DEL SÁBADO 28 DE JULIO

BALOTO 02 11 26 33 40 15

REVANCHA 02 08 19 23 37 01

BOYACA 6274 – Serie 208

CAUCA 8256 – Serie 028