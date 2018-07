Uribe Vélez: Yo soy un hombre de honor, por eso quiero que se conozca la verdad

–En un nuevo pronunciamiento sobre el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por supuesto soborno y manipulación de testigos, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez notificó: “Yo soy un hombre de honor, por eso quiero que se conozca toda la verdad”. Además advirtió que en su designio de vida “está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel”.

Sin hacer ninguna referencia a la renuncia al Senado, en una declaración que publico en su cuenta en Twitter, Uribe Vélez reitera que “nunca ha estado en mi mente ni en mi intención tomar decisiones para que la Corte Suprema de Justicia deje de conocer sobre este caso”.

La siguiente es la transcripción de la declaración del exmandatario:.

Colombianos

En mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel.

¡Que se sepa toda la verdad sobre estos hechos!

Durante la semana se han corroborado afirmaciones que he hecho en video y en comunicado del miércoles 25 de julio, por ejemplo: que las aproximaciones a Juan Guillermo Monsalve – recluso que dio declaraciones contra mi hermano y contra mí – fueron por iniciativas de él, no de nosotros; en ese sentido, Vicky Jaramillo ha repetido a medios de comunicación que fue aproximada, que le trajeron un mensaje de el recluso Monsalve que quería retractarse, ella me transmitió, por eso pedí al abogado Diego Cadena que fuera a hablar con el recluso.

En la misma dirección se han conocido declaraciones de Enrique Pardo en una carta enviada a la Corte Suprema – que apenas se ha conocido ahora – y en un video que le grabó a un canal de televisión en abril y que apenas han publicado ahora. Además, la declaración de la señora Williamson a medios de comunicación es contundente; el doctor Jaime Lombana es inocente en el caso del recluso Juan Guillermo Monsalve. El doctor Lombana fue a la cárcel a hablar un asunto totalmente diferente con el recluso Enrique Pardo.

Es muy importante que se conozca, que se le pida una declaración por parte de la Corte a quien era director de la cárcel, que debe tener conocimiento de todo lo que allí hacía y decía el recluso Juan Guillermo Monsalve.

Tengo copia de las cartas que anuncié a la opinión pública tan pronto me informaron de los comentarios de Juan Carlos Sierra “El Tuso” en los Estados Unidos; le escribí a la Corte Suprema para que le recibieran declaración como lo acredita esta carta.

Lo mismo hice cuando en Pacho, Cundinamarca, durante mi campaña me aproximó Hamilton Mosquera – desmovilizado – y me dijo de presiones y de beneficios que le ofrecían para declarar contra mi hermano y contra mi persona; de inmediato le comuniqué a la Corte, como lo acredita esta carta.

Espero que se reciba declaración al doctor Torres Barrera en el caso de la exfiscal Hilda Yaneth Niño Farfán porque el doctor Torres Barrera, ciudadano reconocido por su probidad, me informó que, por relaciones de familia, sabía lo que había dicho la exfiscal en el sentido de manipulaciones, de injusticias que se cometían en la Fiscalía contra mi hermano y contra mí. En efecto, esta semana se conocieron declaraciones en los medios de comunicación sobre la exfiscal.

Las interceptaciones reveladas al abogado Diego Cadena, interceptaciones a mi persona, también revelada, demuestran que procedimos dentro de la Ley, que simplemente estaba yo ejerciendo mi derecho, mi legítimo derecho, a desmontar falsos testimonios, todo dentro de la Ley.

Confío que los mensajes que va a publicar Álvaro Hernán Prada, que se cruzó con el señor Caliche, demuestre, porque los he visto y son contundentes, que la iniciativa fue del señor Caliche que traía un mensaje del señor Monsalve que decía que quería rectificar.

También aproximaron al senador Macías para eso, a la senadora Paloma Valencia, a un diputado y a otras personas que no aceptaron esa interlocución.

Colombianos, yo soy un hombre de honor, por eso quiero que se conozca toda la verdad y quiero también que se sepa, y lo reitero, que nunca ha estado en mi mente ni en mi intención tomar decisiones para que la Corte Suprema de Justicia deje de conocer sobre este caso. Fin de la declaración.

El expresidente Uribe anunció para este lunes una rueda de prensa en su residencia en Rionegro, Antioquia, para ampliar detalles sobre su defensa. Dijo que comparecerá ante los periodistas con los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana y Víctor Mosquera.

Sobre la renuncia, el presidente del Senado Ernesto Macías Tovar confirmó el sábado la recepción de la carta que le envió Uribe:

Tengo en mi poder la carta de renuncia al Senado de @AlvaroUribeVel , en los próximos días, una vez cumpla su incapacidad médica, daremos el trámite correspondiente. Entretanto, en el @CeDemocratico le hemos pedido que reconsidere su decisión. — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) July 28, 2018