Maduro admite su culpa en la grave crisis económica que vive Venezuela

–“Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, es mía”, afirmó el presidente Nicolas Maduro, en referencia a la grave crisis económica en que está sumida Venezuela.

“Tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos”, complemento el mandatario, en el marco del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual Maduro fue ratificado como presidente y este a su vez confirmó a Diosdado Cabello, como vicepresidente.

Además, frente al crítico panorama, Maduro cambio su discurso y dejó por el momento de achacarlo a una conjura internacional promovida por Estados Unidos, Colombia y otros países.

Y adicionalmente, pidió esta vez a sus ministros dejar los “lloriqueos”.

“¿Qué el imperialismo nos agrede? Basta de lloriqueos vale”, exclamó Maduro y subrayó:

“Ustedes no me ven lloriqueando a mí, ni los nombro ya, no me ven lloriqueando frente al imperialismo. Que nos agreda, nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión”.

De otro lado, Maduro dijo que aspira que a partir del 20 de agosto el pueblo venezolano recupere su poder adquisitivo y estabilicemos la economía nacional.

“Por las buenas o las malas lo vamos a lograr. Siempre con la Constitución en la mano”, proclamó.