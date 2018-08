Irlanda otorga a Santos el Premio Internacional de Paz Tipperary por el fin del conflicto en Colombia

–El Premio Internacional de Paz Tipperary fue otorgado al presidente Juan Manuel Santos por el gobierno de Irlanda, en reconocimiento a su gestión para poner fin al conflicto armado en Colombia.

La distinción fue anunciada en el marco de la Convención de Paz de Irlanda y le será entregada al mandatario en una ceremonia a finales de este año.

Al anunciar el otorgamiento del premio, el secretario honorario de la Convención de Paz de Tipperary, Martin Quinn, resaltó “los esfuerzos del presidente y la tremenda visión de llevar la paz a su país mediante un acuerdo que, después de casi cinco años de conversaciones, puso fin a más de 50 años de lucha y ha visto a unos 10.000 excombatientes desarmarse y comenzar a entrar en la vida civil, mientras 10 ex líderes de las FARC toman sus asientos en el Congreso”.

“El Presidente Santos deja a Colombia en un país mucho mejor y más pacífico que cuando asumió el cargo y sin duda la historia lo juzgará amablemente por sus esfuerzos’, expresó Quinn.

——————————————————————-

El Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, Simon Coveney, felicitó al Presidente Santos por el Premio Tipperary.

‘El Presidente Santos inició las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, y demostró valor, compromiso y determinación notables. Estas negociaciones condujeron al histórico acuerdo de paz firmado en 2016, que puso fin a más de 50 años de conflicto”, expresó Coveney.

Agregó que “este acuerdo ha brindado a los colombianos la perspectiva de un futuro más brillante y pacífico, con avances históricos que ya se han logrado en la implementación”.

Por su parte el Presidente de Colombia y Premio Nobel de Paz 2016 se declaró honrado por la distinción y agradeció las palabras de Simon Coveney.

“Un honor recibir en nombre de 50 millones de colombianos el Tipperary Peace Prize. Gracias, viceprimer ministro de Irlanda, @simoncoveney, por sus generosas palabras. #LaPazElMejorLegado”, manifestó el gobernante en su cuenta de Twitter.

El Premio Tipperary se concedió anteriormente al ex presidente sudafricano Nelson Mandela, al ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton; a la ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto, al ex secretario de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y a la activista paquistaní Malala Yousafzai.