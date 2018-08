Uribe retira renuncia al Senado; reitera que nunca ha pretendido evadir a la Corte Suprema de Justicia

–El expresidente Alvaro Uribe Vélez anunció este miércoles su decisión de no renunciar a la curul en el Senado de la República, tras reiterar que con su intensión de retirarse de la alta corporacion legislativa nunca pretendió evadir la acción de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo hizo saber a través de su cuenta en Twitter, tras las críticas que se produjeron en sectores políticos adversos en el sentido de que al renunciar al Senado pretendía que su caso no continuara en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

He pedido al senador Ernesto Macías, Presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 1 de agosto de 2018

Poco después de conocerse el trino de Uribe Vélez, el presidente del Senado Ernesto Macías anunció que cumplirá su deseo y le devolverá personalmente la carta de dimisión:

Por petición de @AlvaroUribeVel de No considerar su carta de renuncia al Senado de la República, me abstendré de tramitarla. El documento se lo devolveré personalmente. pic.twitter.com/6u8Do5HDuZ — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) August 1, 2018

Precisamente, en la rueda de prensa que concedió el pasado lunes en su residencia en Rionegro, Antioquia, el expresidente Uribe insistió en que al renunciar al Senado no pretendía eludir a la Corte Suprema de Justicia.

Estas fueron sus palabras:

“Yo soy un hombre de honor, nunca ha sido mi intención, ni ha pasado por mi mente hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso. Una de las imprecisiones del Magistrado, en sus comunicaciones con personas, ha sido decir que yo con la renuncia me quiero salir de la Corte, que porque me tiene unas pruebas y que estoy sintiendo pasos de animal grande, eso ha dicho el Magistrado que me investiga. Nunca ha pasado eso por mi mente y el Magistrado agrega que en el año 2014, yo intenté no posesionarme en el Senado para evitar que mis casos los conociera la Corte, falso de toda falsedad.

Los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, ambos me advirtieron, me dijeron: si usted se posesiona todo se va par la Corte. Nunca, nunca yo tuve dudas de posesionarme, pero aclaro además lo siguiente, he tenido desde los años 2007–2008 la convicción, por la jurisprudencia de la Corte, que cuando el hecho se imputa a un parlamentario, así ese parlamentario renuncie a la Corporación el conocimiento del hecho continúa a cargo de la Corte.

Ahora andan con el cuento de una línea divisoria muy tenue, leguleya, de decir que cuando el hecho es en virtud de su ejercicio de senador sigue en la Corte, que cuando no es en virtud de su ejercicio de Senador, pasa a la legislación ordinaria ¡por favor! Eso es una leguleyada. Eso es muy difícil de distinguir. Yo siempre he pensado que debe estar vigente, aquello que se dijo en el 2007 – 2008, que así el congresista renuncie eso sigue de conocimiento de la Corte. Nunca ha sido mi intención, estimados comunicadores, hacer algo para que la Corte Suprema deje de conocer sobre este hecho”.