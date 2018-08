Gobierno reitera condena a las acciones del régimen de Maduro: Presidente Santos

El Presidente Juan Manuel Santos reiteró su enérgica condena a las acciones del régimen venezolano que han generado la crisis humanitaria, a la vez que expresó que Colombia seguirá siendo generosa con nuestros hermanos del vecino país.

“Quiero finalizar reiterando nuestra condena a las acciones del régimen venezolano que han generado esta crisis humanitaria, estos problemas, no solamente en Colombia, ya los demás países de América Latina están sufriendo estas consecuencias”, dijo el Jefe de Estado.

Al respecto el Mandatario consideró que el venezolano es un “régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total, porque no solamente no escucha sino que no actúa”.

Cabe indicar que el Presidente Santos se refirió al tema durante la firma del decreto 1288 de 2018 que beneficia a personas inscritas en el registro administrativo de migrantes venezolanos y colombianos retornados.

A renglón seguido, el Jefe de Estado afirmó que “así como condenamos ese régimen, somos generosos con nuestros hermanos venezolanos que sufren las consecuencias de las decisiones de este régimen”.

En virtud de esto, el Presidente renovó su llamado al régimen venezolano, “para que, por lo menos, permita un canal humanitario que alivie en algo el sufrimiento de su pueblo”.

“El mundo entero está cada vez más aterrado con lo que está sucediendo en Venezuela, como estamos aterrados nosotros. Un país tan rico, un país con las reservas más grandes de petróleo del mundo entero, con una población que se está muriendo de hambre y muriendo de enfermedades por falta de medicamentos”, dijo.

“Esta es una situación que realmente nos conmueve el corazón y por eso tenemos los colombianos que ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos”, concluyó el Presidente Santos.