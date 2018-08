Último concierto del ciclo ‘Bach en Bogotá’

El evento musical sin precedentes en la historia musical de Bogotá y del país, ‘Bach en Bogotá’ llega a su fin, este sábado 4 de agosto, a cargo de Thomas Ospital (Francia), que interpretará un programa imperdible y diseñado de manera especial, con una carga de simbolismo etimológico y musical que hace parte de la obra para órgano de Johann Sebastian Bach.

Este ciclo de conciertos gratuitos del Ministerio de Cultura recibe para esta ocasión al concertista Thomas Ospital (Francia), quién a su corta edad, ha sido ganador de numerosos concursos internacionales como el de Zaragoza (2009), Chartres (Premio Duruflé y Premio del público, 2012) y Toulouse (2013).

Un repertorio para cerrar con broche de oro

En este concierto número 17 del ciclo ‘Bach en Bogotá’, el oyente disfrutará de un repertorio cargado de simbolismo musical, religioso y existencial, enmarcado por tres de sus composiciones libres, obras de concierto escritas durante su juventud con el objetivo de explorar la capacidad del instrumento y demostrar sus habilidades como el más virtuoso y consumado intérprete del mismo hasta esa fecha.

Como parte del primer programa de la serie, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar el icónico preludio coral ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ (Amado Jesús, estamos todos aquí) y, después de un año y medio de actividad y concurrencia ininterrumpida, en el programa diecisiete su par, concluyendo el ciclo, es el preludio coral ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ –Una fortaleza es nuestro Dios-. Se cierran también durante el programa 17, último de la temporada, varios grupos de obras que se han venido interpretando durante los casi dos años de duración del ciclo ‘Bach en Bogotá’.

La jubilosa ‘Sonata Trío Nº 6 en Sol mayor’, brillante obra de gran dificultad y última de las seis obras que Johann Sebastian Bach escribiera para su joven hijo Wilhelm Friedmann, se concluye también la interpretación del denominado ‘Orgelbuchlein’ (Pequeño libro del órgano) representado en este programa por sus cinco últimos preludios corales, entre los cuales se encuentran ‘Alle Menschen müssen streben’ (Todos los hombres deben morir) y ‘Ach wie nicht, ach wie flüchtig’ (Oh, que inútil, oh cuán fugaz); y se termina de igual manera la audición del ciclo de los ‘18 Corales de Leipzig’ de los cuales se escuchará el último de ellos, ‘Vor deinen Thron tret’ ich hiermint’ (Me presento ante tu Trono), obras todas cargadas de simbolismo religioso y humano, escritas por Bach en momentos en que sentía estaba próximo el final de su existencia.

En este último programa de ‘Bach en Bogotá’ abre el concierto el ‘Preludio y Fuga en Do mayor – (BWV 531)’, ‘La Fuga en Sol mayor –(BWV 577)’, vistosa y juguetona, escrita en una de las tonalidades más vivaces para el instrumento, muestra a un Bach alegre y lleno de optimismo. Y como obra conclusiva del programa, la gran ‘Toccata, Adagio y Fuga en Do mayor – (BWV 564)’, sin duda alguna, la más grandes de todas sus composiciones libres o de concierto; obra única, escrita en tres partes: la ‘Toccata’ que contiene entre otros elementos el pasaje solo de pedal más famoso escrito nunca antes para el instrumento; el reflexivo, melódico y religioso/romántico ‘Adagio’; y la gran ‘Fuga’ a cuatro voces.

Un gran programa que muestra la grandeza del compositor y que permite al intérprete su lucimiento, mientras muestra al público todas las posibilidades sonoras del recientemente restaurado gran órgano de la Catedral Primada de Bogotá.