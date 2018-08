El Planetario presenta nuevo show de láser con los grandes del rock

El Planetario de Bogotá tiene listo un nuevo show láser, esta vez para los amantes del rock. Todos los jueves de agosto, a las 7 de la noche, y durante una hora, proyectará en su domo un espectáculo de imágenes y sonidos con varias de las canciones más emblemáticas de este género.

AC/DC, Van Halen, Aerosmith y Kiss serán algunos de los artistas que harán parte de este repertorio. Además, para los amantes de Freddie Mercury, los viernes y sábados se seguirá proyectando una función en homenaje a Queen.

Con este tipo de actividades el Planetario de Bogotá cumple su misión de acercar, inspirar y fomentar la cultura científica a toda la comunidad de una manera comprensible y entretenida, mediante experiencias que involucran el arte, la ciencia y la tecnología.

Estas son las canciones que acompañarán cada una de las funciones:

Black in Black / AC / DC

Karn Evil 9 / Emerson, Lake & Palmer

Jump / Van Halen

Bohemian Rhapsody / Queen

Carry On My Wayward Son / Kansas

Rock & Roll All Nite / Kiss

Dream On / Aerosmith

Rock-n-Roll Band / Boston

Separate Ways / Journey

One of These Days / Pink Floyd

Público sugerido: mayores de 12 años.

Tarifa: adultos $10.100, estudiantes $9.000, adulto mayor y personas con discapacidad $5.000.