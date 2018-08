Ezpot, la plataforma que permite ganar dinero con espacios que tenga libres

Ha sido demostrado que los cambios tecnológicos han impactado gran parte del comercio mundial. La idea de la economía digital colaborativa es simple, compartir bienes o servicios a través de plataformas digitales.

En Colombia son varias las compañías que han incursionado en estos nuevos escenarios digitales, tal es el caso de Ezpot, una plataforma que permite conectar espacios con personas que los necesitan para diversas actividades; desde realizar reuniones y eventos hasta para grabaciones de series o películas.

Esta empresa creada en Colombia, que ya lleva un año operando en el país y está disponible en Bogotá y sus alrededores, es una posibilidad que más allá de aportar a una oferta más amplia para quien busca un lugar, también representa un ingreso económico para quien lo tiene.

“Nuestro objetivo es generar oportunidades a las personas que tienen oficinas, cocinas, terrazas, habitaciones o salas de reuniones sin uso, conectándolos con quienes los necesitan de forma fácil y segura”, explica Juliana Fernández, fundadora de Ezpot.

Cualquier usuario puede publicar un espacio en Ezpot y de manera gratuita. La plataforma genera un cobro de comisión para el huésped y el dueño del lugar de 10% por cada transacción realizada. Los propios anfitriones son los que definen cuánto van a cobrar por su espacio.

“Cada día, existen personas que cuentan con lugares inactivos que, sin el mayor esfuerzo, pueden representar ingresos económicos adicionales, lo que contribuye notablemente a la dinámica de la economía colaborativa”. Manifiesta Fernández.

Aunque no existen restricciones para publicar los espacios, esta plataforma cuenta con un proceso de curación que evalúa los lugares según características como ambientación, diseño y arquitectura con el fin de que los usuarios interesados encuentren los lugares óptimos para sus necesidades específicas.

Espacios que antes eran usados solo por sus dueños y en muchas ocasiones subutilizados, ahora pueden ser aprovechados por más personas gracias a la plataforma.

“Con nuestra plataforma no es necesario construir una sala con especificaciones determinadas o alquilarla por un mes. Tenemos una gran oferta disponible para los consumidores, donde muchas veces no sólo lo determinante es el precio, sino poder acceder a otras alternativas que no estaban disponibles o en muchos casos, no eran visibles”, agrega Fernández.

Más de 350 espacios conforman la oferta actual de la plataforma y su objetivo para finales de este año es expandir su modelo y que ciudadanos de las principales urbes del país también puedan disfrutar de los beneficios de la Economía colaborativa.