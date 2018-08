Presidente anunció que firmará decreto que busca proteger la riqueza ambiental y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta

El Presidente Juan Manuel Santos anunció este viernes que firmará el decreto que delimita la denominada ‘Línea Negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional a través del Auto 189 de 2013 y con el propósito de proteger la riqueza ambiental y cultural de un ecosistema altamente vulnerable al cambio climático y a otros factores sociales.

Así lo indicó el Jefe de Estado durante el evento realizado en la Casa de Nariño en el que se oficializó la delimitación de los 37 páramos del país, donde explicó que el texto jurídico decreto, discutido y elaborado durante cuatro años entre el Gobierno Nacional y los líderes ancestrales de la Sierra Nevada, busca “garantizar el acceso de las comunidades indígenas a los sitios sagrados para que puedan realizar sus pagamentos y prácticas mágico-religiosas”.

Al respecto explicó que el decreto crea una instancia de seguimiento y protección al territorio de la Línea Negra, conformada por el Gobierno Nacional, los gobernadores de Cesar, La Guajira y Magdalena, las CAR y las comunidades indígenas, en tanto que la Procuraduría participará como garante. Sostuvo que el decreto genera seguridad jurídica a través de la identificación de los hitos sagrados y previó que el IGAC brindará precisión sobre su ubicación.

Sitios cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas

Frente a algunos rumores que han circulado en torno a la iniciativa, el Presidente precisó que el decreto de Línea Negra no es una imposición de culto, credo o religión para el resto de los colombianos. Señaló que no vulnera ni desconoce la propiedad privada, así como tampoco los derechos adquiridos de terceros y de las comunidades étnicas. “Todo lo contrario, se garantiza su protección y se busca armonizarlos con los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada”, afirmó.

Igualmente reiteró que a través del decreto no se reglamenta y no se modifica la consulta previa en la Sierra Nevada y señaló que las comunidades indígenas allí no se convierten en autoridades ambientales y tampoco pueden modificar el uso del suelo y subsuelo, todo lo cual “sigue en cabeza de las autoridades territoriales y ambientales”.

Así mismo, destacó que la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un millón 700 mil hectáreas, de los cuales los lugares cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas.

La Sierra Nevada, altamente vulnerable

De otro lado, en su exposición del tema el Presidente Santos citó un estudio del Centro de Ecología Funcional y Evolutiva, de Francia –publicado por la revista Science– que analizó más de 170 mil lugares y concluyó que la Sierra Nevada de Santa Marta es el lugar con la mayor concentración de mamíferos, aves, peces y anfibios amenazados de la Tierra.

Esto significa –dijo– que se trata de un ecosistema irremplazable y que si se perdiera sería el lugar más difícil de reemplazar del mundo, lo que significa que “cuidar y proteger la Sierra Nevada de Santa Marta es una obligación de todos los colombianos”.

Además, resaltó que en la Sierra se han registrado más de 3 mil especies, de las cuales 49 están amenazadas, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Recalcó además que la Sierra tiene humedales, manglares, selva húmeda tropical, bosques secos, bosques de alta montaña, páramos y glaciares, ecosistemas que en su gran parte son vulnerables al cambio climático. Al respecto citó que mientras en 1850 el área de glaciar de la Sierra era de 82 kilómetros, en 2018 es de solo 6,7 kilómetros y en lo que va del año se ha perdido el 5,5 por ciento, según datos del Ideam.

De acuerdo con el Jefe de Estado, durante el último siglo se ha presentado un decrecimiento acelerado de los ecosistemas nativos de la Sierra Nevada, generado por el avance de la frontera agropecuaria, los cultivos de uso ilícito, las obras de infraestructura, un turismo demasiado intensivo, el crecimiento no planificado de los centros urbanos y el cambio climático.

Recordó que la Sierra es una estrella hidrográfica que cuenta con 35 ríos que abastecen los acueductos que surten a 1,5 millones de colombianos, así como a importantes zonas agrícolas, ganaderas y mineras.

Valor cultural inmenso

En cuanto a su valor cultural, el Presidente subrayó que la Sierra es el territorio ancestral de cuatro pueblos indígenas: Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, descendientes directos de la cultura Tayrona, constructora de las grandes ciudades precolombinas y quienes realizan un manejo material y espiritual del territorio basado en el conocimiento tradicional y valores milenarios.

Sostuvo que allí la cultura está íntimamente ligada al territorio, a la concepción espiritual y a su relacionamiento con los sitios sagrados, los cuales integran la Línea Negra, todo lo cual lleva a que las comunidades indígenas sean fundamentales en la protección de los ecosistemas estratégicos, como lo ha subrayado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Decreto se firmará el lunes

“Lo que estamos haciendo es proteger el futuro y proteger la cultura de unas comunidades que tienen mucho para enseñarnos. Hay intereses muy concretos que están en contra de este tipo de decisiones, pero la decisiones hay que tomarlas y la protección del medio ambiente, la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, por su importancia, por su valor, tanto en la parte de nuestra biodiversidad, de nuestro medio ambiente, como la parte cultural, me parece mucho más importante que defender unos derechos particulares”, dijo el Mandatario.

“Por eso voy a firmar el decreto de la Línea Negra el lunes próximo, y quería hacer esa explicación porque ha habido demasiada tergiversación sobre el alcance de este decreto”, concluyó el Presidente de la República.