El crédito aprobado para el metro elevado solo cubre el 2 % del valor del proyecto: Concejal Morris

El Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, rechazó las declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa en las que asegura que la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es prueba de que el metro elevado tiene todos los estudios.

Morris aseguró “pretenden seguir enredando a la opinión pública diciendo que porque el BID, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones apruebe un crédito de 190 millones de dólares, es decir de 570 mil millones de pesos, que no alcanzan a ser ni el 2% del valor estimado del metro elevado, ya tienen los recursos para abrir la licitación; esto no es cierto, esta suma no significa un avance real del proyecto detenido en la elaboración del estudio de factibilidad. Es más, en un comunicado de prensa publicado en el portal del Banco Mundial aclara estos primeros fondos por 70 millones de dólares que serán destinados a interventorías, estudios técnicos y obras del patio taller.”

El concejal aclaró que la autorización de los créditos no es prueba de que existan los estudios de factibilidad, que como lo denunció recientemente aún están siendo adelantados y serán entregados en mayo del 2019.

Es así como recordó la prueba reina de estas denuncias, el otrosí 03 con fecha del 29 de mayo de 2018 que modifica las clausulas del contrato 02 de 2017 entre la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Consorcio Metro Bog (Systra- Ingetec) cuyo objeto contractual es la elaboración del estudio de factibilidad, prorrogando la cláusula de plazo total por un año más en su ejecución, es decir que será entregado en mayo de 2019.

El concejal Hollman Morris insistió que de abrir la licitación el próximo 6 de agosto o en octubre de 2018 la administración Peñalosa violaría la ley 1682 de 2013 que exige estudio de factibilidad.

Así mismo, la denuncia hecha por el concejal Hollman Morris deja en evidencia las irregularidades a las que la administración de Enrique Peñalosa y la FDN indujeron a la Nación y al Concejo de Bogotá al asegurar la existencia del estudio de factibilidad cuando este no ha sido finalizado, tal y como lo prueba el otrosí 03 de mayo de 2018 que prorroga la entrega del estudio hasta mayo de 2019.

“Ahora pretenden obtener un nuevo Conpes por valor de 4.5 billones de pesos para las tres troncales de Transmilenio alimentadoras del metro. Esta adición nos lleva a la absurda suma de 26.8 billones de pesos, después de haber desechado los estudios del metro subterráneo, un proyecto con estudios de factibilidad, ingeniería básica avanzada y estructuración financiera en fase 1, con un valor estimado de 14 billones de pesos”,puntualizó el concejal Morris