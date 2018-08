Santos asiste este lunes al acto de apertura de la licitación del Metro de Bogotá

Loterias

Loterías del 5 de agosto en Colombia:

DORADO

Noche 4672

CULONA:

1282

SUPER ASTRO LUNA:

1957 – Signo Leo

PIJAO:

0602

PAISITA:

Día 4985 – Noche 0464

CHONTICO:

Día 7303 – Noche 1523

CAFETERITO:

Noche 4244

SINUANO:

Día 1301 – Noche 9547

CASH THREE:

Día 679 – Noche 185

PLAY FOUR:

Día 0389 – Noche 6997

SAMAN:

5948

CARIBEÑA:

Día 5533 – Noche 0802

WIN FOUR:

3085

EVENING:

9811

MOTILÓN:

Tarde 2541 – Noche 7651

LA FANTÁSTICA:

Noche 0376

ANTIOQUEÑITA

Día 5886 – Tarde 4922

RESULTADOS DEL SÁBADO 4 DE AGOSTO

Baloto 06 16 20 24 30 11

Revancha 03 18 23 28 43 15

Boyacá 5736 – Serie 285

Cauca 0794 – Serie 089