Malestar generó discurso de Ernesto Macías durante posesión de Iván Duque

El presidente del Senado, Ernesto Macías, fue el encargado de abrir con su discurso los actos protocolarios de posesión del presidente Iván Duque, pero el sernador uribista aprovechó la ocasión para emprenderla duramente en contra del gobierno saliente, destacando únicamente aspectos negativos del país, dejando muy mal parada a Colombia, lo que generó malestares y abucheos desde diferentes sectores sociales y políticos.

Macías inició su discurso con felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe y expuso “que si bien Uribe no volvió al país un paraíso, recuperó a Colombia”.

El presidente de Senado indicó: “Hoy, Presidente Duque, recibe Usted un país, atemorizado porque regresaron los crímenes a uniformados de la Fuerza Pública, reaparecieron los secuestros, y creció la extorsión”.

Agregó “Hoy recibe Usted un país, donde el hurto a personas aumentó el 186% y los delitos sexuales se incrementaron en un 319%”

Destacó además “Le corresponde a Usted, Presidente Duque, como Comandante Supremo de la Fuerza Pública, no solamente realizar los relevos en la cúpula, sino generar un cambio en la mentalidad de los nuevos comandantes”

Señaló que “Hoy recibe Usted un país, con una deuda pública del Gobierno Central superior a 440 billones de pesos, es decir, más del 45% del PIB”.

Indicó además “Hoy recibe Usted un país, de un Gobierno que asumió el compromiso de 130 billones de pesos, sin existir los recursos, para financiar los Acuerdos de La Habana, durante los próximos 15 años”.

Macías aseguró que “Hoy recibe Usted un país, con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del 48%”.

Puntualizó “Hoy recibe Usted un país, de un gobierno que le entrega cerca de medio millón de niños en grave riesgo de quedarse sin alimentación escolar” y agregó “Hoy recibe Usted un país, con una muy baja actividad exploratoria de petróleo: en 2017 apenas 43 pozos perforados frente a 131 pozos al iniciar el Gobierno saliente”

Indicó que “Hoy recibe Usted un país, de un Gobierno que se caracterizó por malgastar los dineros oficiales, el cual, además le entrega un crecimiento desmesurado de la burocracia con 83 mil 600 nuevos cargos y 27 nuevas entidades en el Estado”

También destacó que “Hoy recibe Usted un país, con un sector agropecuario padeciendo la más grave crisis de su historia. Durante el gobierno del Expresidente Santos se firmaron cantidad de actas de compromiso con los agricultores, pero no les cumplió”

Además señaló que “Hoy recibe Usted un país, con el deshonroso record de ser el primer productor de coca del mundo, con más de 210 mil hectáreas sembradas y una producción de 921 toneladas métricas de cocaína”.

Tras el discurso, lleno de criticas y odios, la reacción de varios personajes de la vida política y social del país, no se hizo esperar.

Uno de los primeros en criticar el discurso de Ernesto Macías fue el senador Roy Barreras, quien dijo que prefirió abandonar el acto de posesión presidencial.

Me retiro del acto protocolario porque no pude aguantar el inapropiado y agresivo discurso del Senador Macías. Lamento mucho no poder oir el discurso del Presidente Duque. Lo escucharé por televisión. Espero que sea mejor. ¿Ese es el pacto nacional?

— Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 7 de agosto de 2018