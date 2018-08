Santos anuncia que se retira de la política, y que no será “aguijón” del nuevo gobierno

Durante su última alocución presidencial, Juan Manuel Santos advirtió que se retirará de la vida política y prometió no ser piedra de tropiezo para el nuevo gobierno de Iván Duque.

Santos reiteró que se va tranquilo y que se retira de la política y las veleidades partidistas y electorales, aunque reafirmó que seguirá trabajando, desde otros ámbitos, por las víctimas y por la paz.

“Me voy, lo digo con alegría, sin llevarme conmigo enemistades. Porque para pelear se necesitan dos, y yo, gracias a Dios, no albergo odios ni resentimientos en mi corazón”, dijo.

Recalcó que cumplirá su promesa de no molestar, de no intervenir y no ser “un aguijón en la nuca de mi sucesor”. “Cada presidente manda en su tiempo, y el mío termina mañana”, sostuvo.

“A mi sucesor, el presidente Iván Duque, le deseo lo mejor: todos los éxitos posibles, por el bien de nuestra patria”, subrayó.

“Les pido, los invito a que actuemos y pensemos con moderación. A no dejarnos llevar por los extremos, siempre dañinos, siempre polarizantes. A que tramitemos nuestras diferencias siempre con respeto por el otro, por el que piensa diferente”, instó.

“Los invito a que busquemos la unión, a que encontremos puntos de acuerdo sobre los temas fundamentales. Colombia, cuando está unida, se hace más fuerte. Nuestro potencial es enorme: no dejemos que la polarización nos limite”, concluyó el mandatario saliente.