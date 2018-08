Alcalde Peñalosa posesionó a la nueva secretaria de Educación y la directora de Catastro

La primera tendrá entre sus principales retos continuar con la ‘Revolución de los colegios’ que emprendió la presente Administración, y seguir trabajando para brindarles a los niños, niñas y jóvenes de Bogotá la mejor educación en los colegios públicos.

Claudia Puentes Riaño es economista de la Universidad de Los Andes, con Especialización en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Políticas Públicas de la University of Chicago, Harris School of Public Policy. Su carrera profesional inició en la Secretaría de Hacienda de Bogotá, entre 1998 y 2002, en la que se desempeñó como subdirectora de Impuestos a la Propiedad.

“Estoy seguro de que Claudia Puentes, quien venía desempeñándose como una buena directora catastral, va a continuar con muchas de las políticas que hemos realizando para la educación. Sé que va a seguir impulsando los nuevos proyectos para que nuestros niños y jóvenes tengan la mejor calidad de educación y la mejor experiencia educativa en los colegios públicos de la ciudad”, destacó el alcalde Peñalosa.

La nueva secretaria de Educación también fue jefe de Gabinete del Equipo Negociador del TLC Colombia – Estados Unidos, profesora Asistente de la University of Chicago-Harris School of Public Policy, asistente de Investigación de Shobebank Advisory Services en Chicago y docente de la Universidad Externado de Colombia. Asimismo, se desempeñó como vicepresidenta de Gravitas Comunicaciones y lideró desde la fundación Acres, brazo de responsabilidad social de la CCI, la promoción y adjudicación de becas de ingeniería a estudiantes de Bogotá que no tienen los recursos suficientes continúen con su formación.

En 2016 asumió la implementación del Censo Inmobiliario de Bogotá, la coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales y Catastrales, Ideca, y en general el fortalecimiento del Catastro Multipropósito de la capital.

“Queremos garantizar un proceso continuo y de formación integral desde la primera infancia hasta la educación superior. El sistema educativo oficial de Bogotá atiende diariamente a más 790.000 estudiantes y cuenta con más de 35.000 maestros. Es el más amplio del país y de grandes dimensiones. Como prioridad tengo mejorar la infraestructura educativa, la convivencia, los entornos escolares y los resultados en materia de aprendizajes (lectura y matemáticas); implementar una verdadera jornada única y reconocer y acompañar a sus maestros”, explicó Puentes.

Olga Lucía López Morales, nueva directora de Catastro

A su vez, Olga Lucía López Morales, la nueva directora de Catastro, es administradora de Empresas de la Universidad Nacional, especializada en Control Interno y en Derecho Tributario y se venía desempeñando como gerente de Información Catastral de la entidad, después de su paso por la Gerencia Corporativa.

“Estoy muy contento de nombrar a Olga Lucía, ya que venía de Catastro con una excelente trayectoria en sus batallas que dio por la integridad de esta entidad. Sé que Catastro es una de las mejores entidades que hay a nivel mundial y sé que con ella vamos a mejorar y progresar”, señaló Peñalosa.

En sus más de 20 años de experiencia profesional, López Morales ha estado en varias entidades como la Secretaría de Hacienda, donde se desempeñó como subdirectora técnica de Impuestos a la Propiedad, asesora de la Dirección Distrital de Impuestos, jefe de las Oficinas de Cobro y de Determinación Impuestos a la Propiedad.

También fue subdirectora de Determinación de Obligaciones Parafiscales en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y vicepresidenta de Operaciones en Coljuegos.

Entre sus retos figuran culminar el Censo Inmobiliario para 2019, hacer los avalúos de todos los predios que va a adquirir la ciudad para todas las obras que se están realizando y posicionar la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA).

“Recibo la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una entidad que ha cambiado mucho en los dos últimos años, que está mucho más organizada, que utiliza herramientas estadísticas y matemáticas para hacer su trabajo y que está encaminada a hacer grandes cosas. Uno de los grandes ejemplos es que ya podemos brindar información sobre todas las decisiones de la ciudad”, concluyó por su parte la nueva directora de Catastro.