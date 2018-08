Este domingo cientos de estudiantes presentarán las pruebas Saber 11

El próximo domingo los estudiantes de grado once de instituciones publicas y privadas de calendario A de todo el país presentarán las Pruebas Saber 11.

Los estudiantes deberán contestar a 244 preguntas de lectura crítica, matemáticas, sociales, ciencias naturales e inglés.Unos buenos resultados en la prueba, traerán diferentes beneficios para quienes ingresen a la educación superior.

Es necesario que cada persona conozca con anticipación el lugar al que fueron citados para hacer el examen.Para consultar el lugar, puede ingresar a la página web http://www.icfesinteractivo.gov.co/

En el momento del exámen, el estudiante debe presentar su documento de identidad original, sea cédula de ciudadanía, contraseña, cédula de extranjería, pasaporte vigente o tarjeta de identidad.

Tenga en cuenta estas recomendaciones a la hora de presentar el examen:

-Lleve consigo lápiz, el borrador y el tajalápiz.

-Llegue con anticipación al lugar donde fue citado e ingrese a la hora indicada a cada sesión. Si llega tarde, no le será permitido ingresar.

-Recuerda que el examen se presenta en dos sesiones el mismo día: una en la mañana y otra en la tarde. El tiempo mínimo de permanencia en el aula es de 2 horas por cada sesión.

-El ingreso de celulares es permitido, pero no deben ser usados durante la prueba.

-No se permite el ingreso de papeles, libros, calculadoras o cualquier otro dispositivo electrónico.

-No se permite el ingreso de armas.

-Debe estar muy atento a las indicaciones del instructor para cada sesión del examen y en caso de tener alguna duda preguntar.

-Cualquier intento de copia, sustracción de material del examen, suplantación de persona o infracción del reglamento puede ser motivo para anular el examen.

-Recuerde que las respuestas se marcan en la hoja de respuestas, no en el cuadernillo de preguntas.