Habitantes en condición de discapacidad en Sumapaz se benefician con ‘Bogotá Vital es Salud Urbana’

Gracias a la estrategia Distrital denominada Bogotá Vital es Salud Urbana, habitantes de la localidad de Sumapaz en condición de discapacidad, se han beneficiado con las diferentes ayudas que brinda la Secretaría de Salud, en esta importante zona.

“Desde el 2016 a la fecha, hemos entregado, a ciudadanos de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, más de 2.233 ayudas técnicas, beneficiando a más de 1.500 personas, superando ampliamente la meta establecida y ofreciendo mayor cobertura” manifestó Claudia Segura.

A pesar de las dificultades climáticas y de acceso a la localidad de Sumapaz, los equipos de gestión de riesgo de Bogotá Vital es Salud Urbana recorren casa a casa, valorando la salud de sus habitantes y priorizando a las personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad para mejorar su bienestar.

Durante las diferentes visitas que se han realizado por parte de la SDS , Nelcy Rubiano Cifuentes, recibió una silla de ruedas, lo cual le permite mejorar su calidad de vida.

Equipos de gestión del riesgo, vinculados a la campaña, identificaron y priorizaron a esta mujer quien había sufrido un lamentable accidente de tránsito, el cual le generó un trauma raquimedular, lesión que le impide desarrollar sus diferentes actividades diarias.

“La silla que tenía me incomodaba mucho, porque era demasiado ancha, estaba remendada, yo quedaba incomoda y no podía hacer las cosas de la casa. Además, me estaba generando lesiones en la piel de mis piernas, dijo Nelcy.”

El trabajo articulado entre la Alcaldía Local de Sumapaz, la Subred Sur, le permitió a Nelcy recibir una silla de ruedas robusta, con características especiales, para que pueda desplazarse en su entorno, afirmó Claudia Segura, referente de convenios del Fondo de Desarrollo Local de la Subred Sur.