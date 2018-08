Impulsar el campo, punto clave para el nuevo Presidente de Colombia

Al posesionarse como el Presidente número 60 de Colombia, el Jefe de Estado, Iván Duque Márquez, presentó la que será su carta de navegación para los próximos cuatro años en materia de legalidad, emprendimiento y equidad.

“Los invito a que todos construyamos un ‘Gran Pacto por Colombia’, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen”.

Así lo dijo el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, al tomar posesión del primer cargo de la Nación, este martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El Jefe de Estado explicó que “no se trata de pensar igual, no se trata de unanimismos, no se trata de eludir las sanas discrepancias que son propias de la democracia”, sino “de ser capaces de darles vida a los consensos, de que además seamos una nación grande, una nación sólida y nación segura”.

Hoy llega a la Presidencia una nueva generación

Así mismo, expuso que “hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas ni prejuicios del pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades, y dedicada a promover el entendimiento, el trabajo en equipo y la construcción de consensos”.

“Es una generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades y con el mandato de millones de compatriotas de hacer de nuestro país una tierra grande, donde los símbolos de nuestro tricolor retomen su significado”, dijo.

Agregó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca de destruir”.

Este será el Gobierno del Bicentenario

“Este será el Gobierno del Bicentenario y todos construiremos la Colombia del Bicentenario”, agregó el Mandatario al recordar que el próximo año se celebrarán los 200 de la Independencia de Colombia.

“Cuando nos unimos como pueblo nada nos detiene. Cuando nos sumamos, cuando somos capaces de aportar y de hacer realidad todo lo que nos proponemos, unidos, somos capaces de lograr proezas que ni siquiera el realismo mágico es capaz de imaginar”, dijo.

Pacto por la legalidad

En su discurso de posesión, el Presidente Duque afirmó que quiere una Colombia “donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la hemos querido y todos queremos construirla”.

Anunció que “desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio”.

“También corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementaciones”, dijo.

“Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca serán agredidas por la impunidad”, sostuvo.

De la misma manera, recalcó que cree en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. Al respecto se comprometió a “buscar, todos los días, para la base de esas organizaciones, oportunidades productivas y velar por su protección”.

A la vez, dijo que su Gobierno se esforzará por “la provisión de bienes públicos en todas las regiones del país, empezando por las que han sido golpeadas de manera dolorosa por la violencia”.

Igualmente, el Jefe de Estado consideró que la paz se tiene que construir entre todos, para lo cual se debe tener claro la importancia de contar con una cultura de la legalidad.

Dijo que esta cultura de la legalidad debe estar “sustentada sobre la premisa esencial de que una sociedad donde la seguridad y la justicia van de la mano garantizan la aplicación de la ley, no habrá forma para que la violencia amenace las libertades individuales”.

“Ha llegado el momento de que todos, absolutamente todos, nos unamos para enfrentar la ilegalidad. Que nosotros recorramos el territorio y les digamos a todos los grupos armados que secuestran y trafican, que trafican con drogas y pretenden además ganar beneficios mimetizando sus actividades con perfumes ideológicos, sencillamente que a partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República, con una reforma constitucional, que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político y que, además, no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover u ocultar ninguna causa”, afirmó.

En este tema, el Presidente anunció que “hoy mismo presentaremos ante el Congreso de la República ese acto legislativo”.

‘El que la hace, la paga’

A renglón seguido, declaró que construir la paz “también significa que derrotemos los carteles de la droga que amenazan distintos lugares del territorio nacional”.

Expresó la decisión de ser efectivos en “la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades, en la puesta en marcha de proyectos productivos” y en romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico.

“No vamos a permitir que los ‘disidentes’, que los ‘combos’, que los ‘clanes’ y las mal llamadas ‘oficinas’ sigan haciendo de las suyas en la Costa Pacífica, en nuestras fronteras y en ningún lugar del territorio”, advirtió.

“Velaremos por la sanción efectiva de quienes pretendan reincidir o burlarse de las víctimas ocultando bienes o recursos necesarios para la reparación”, sostuvo.

“El que la hace, la paga”, enfatizó el Jefe de Estado al manifestar que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en colaboración con las autoridades judiciales actuará en todo el territorio nacional para desarticular las redes de crimen organizado y llevarlas ante la justicia.

Lucha contra la corrupción

En materia de corrupción, el Presidente Duque dijo que buscará empoderar a la ciudadanía para fortalecer la denuncia contra los corruptos, y anunció la presentación hoy ante el Congreso de un fuerte paquete anti-corrupción.

“Endureceremos las penas para los corruptos y les aplicaremos que no tengan casa por cárcel ni reducción de penas, vamos a sancionar severamente a las empresas, sus dueños y sus gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo además su contratación con el Estado”, explicó.

“Vamos a promover los pliegos tipo, como lo dijimos en campaña, en todos los sectores del Estado, y vamos a limitar a no más de tres períodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular, pero también vamos a hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la publicación de la declaración de bienes un deber consignado en la Constitución”, detalló el Mandatario.

Reforma a la Justicia

De otro lado, el Presidente Duque recalcó la importancia de “lograr entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial una reforma a la Justicia que la haga más eficiente, más cercana al ciudadano, más confiable y que nos permita garantizar oportunamente los derechos de todos los colombianos”.

Al respecto consideró que “la reforma a la justicia no da espera, porque la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables o la precaria tecnología con la que operan nuestros despachos judiciales, han hecho que sencillamente los ciudadanos pierdan la esperanza”.

Además, el Jefe de Estado se refirió a la mejora de la condiciones de la Fuerza Pública, que implica la radicación en el Congreso de la Ley del Veterano, así como a la necesidad de defender la vida de todos los colombianos y de proteger la integridad de los líderes políticos y sociales y de los periodistas.

“Vamos a trabajar con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General de la Nación, con la Fiscalía, para prevenir la violencia contra ellos y sancionar ejemplarmente a quienes han obrado como autores intelectuales y materiales de esos crímenes”, indicó.

Pacto por el Emprendimiento

A continuación, el Presidente de la República afirmó que “ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, de modo que Colombia sea un país de “micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

En este orden de ideas, anunció la puesta en marcha de “un programa de reactivación económica que nos permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad”.

En este objetivo, dijo que se eliminarán los gastos innecesarios en el Estado, se hará más eficiente la administración pública, se adoptará la facturación electrónica y se mejorarán los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario.

“Eso nos va a permitir que logremos cumplir la meta que nos trazamos de aumentar el recaudo, mientras bajamos impuestos a los que generan empleo y mejoramos los ingresos de los trabajadores”, subrayó.

Además, informó que su administración buscará implementar todas las reformas estructurales que se requieran para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y dijo que el objetivo es garantizar que el crecimiento potencial supere el 4 por ciento del PIB.?

“Vamos a hacer de nuestra economía una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a sectores productivos como el campo el impulso de poder llevar la inversión y que ésta vaya de la mano con la promoción de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino”, dijo.

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja, nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso”, señaló.

“Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a hacer de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”, expuso y aseguró que “todos los sectores del país pueden estar tranquilos, porque aquí no vamos a tener hostilidad con ninguno”.

En nuestro Gobierno, “el empresario, el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

Pacto por la Equidad

Al considerar que el propósito final de la legalidad y el emprendimiento es la equidad, el Presidente Iván Duque afirmó que su Gobierno busca ser el de la justicia social y el que cierre las brechas entre ricos y pobres y entre las regiones.

En este sentido, el Jefe de Estado explicó que su agenda por la equidad empieza por la educación. “Que nosotros miremos al Pacífico, que miremos a La Guajira, que miremos a la Orinoquía, a la Amazonía, a muchas regiones que no han tenido siempre la protección requerida, para que desde la educación, al igual que en todo el territorio, nos demos ese derecho anhelado de tener la jornada única con doble alimentación, que tengamos la formación integral desde la primera infancia, que tengamos la doble titulación de los bachilleres, que tengamos además el acceso a la gratuidad de la educación universitaria apelando también a la tecnología”, detalló.

“Quiero que la educación se convierta en la herramienta transformadora que tanto claman los jóvenes de Colombia”, recalcó.

Indicó que equidad también significa despolitizar los hospitales públicos, hacer el saneamiento financiero del sistema de salud y hacer de la prevención el objetivo de un sistema de salud pensando en la equidad colectiva.

“Queremos una reforma pensional para los más pobres, queremos que el programa Adulto Mayor pueda girar mensualmente los recursos y que progresivamente les aumentamos los recursos a nuestros abuelos que necesitan una atención de cariño por parte del Estado colombiano”, afirmó.

Programas de vivienda que premien el ahorro, provisión de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales, que no mueran más niños de hambre por la falta de atención oportuna del Estado, impulso al deporte y la recreación, fueron también otros de los objetivos citados por el Presidente Duque.

Colombia frente al mundo

Respecto a las relaciones internacionales, sostuvo que el Pacto por Colombia “también reclama de nosotros que, en defensa de los valores democráticos, nosotros rechacemos cualquier forma de dictadura en el continente americano, que la denunciemos y que no tengamos miedo a decir las cosas por su nombre, porque nuestra actitud no es belicista, nuestra actitud es democrática, y estaremos en todos los escenarios internacionales defendiendo la Carta Democrática Interamericana”.

Un Presidente en diálogo con las regiones

Al concluir su discurso, el Presidente Duque hizo un llamado a no permitir que “el odio nos quite la esperanza, no dejemos que las fracturas que algunos promueven nos distraigan de ese gran objetivo. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia. No más ismos, somos Colombia”.

Indicó que su Gobierno estará permanentemente el diálogo con las regiones y que cada semana se realizarán los talleres ‘Construyendo País’, escuchando las necesidades de los ciudadanos.

“Yo no reconozco enemigos, yo no tengo contendores políticos, mi único deseo es gobernar para todos y con todos los colombianos”, reiteró.

Agregó que su propósito es trabajar en armonía buscando inversiones en las regiones e inversiones estratégicas que repercutan en la calidad de vida de los ciudadanos, “pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin mermelada, porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Anunció que con el Congreso se presentará una reforma política para eliminar el voto preferente, “para que tengamos la democracia al interior de los partidos, para que tengamos un financiamiento público que garantiza siempre la transparencia”.

Finalmente, tras exaltar el servicio a la Patria prestado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Jefe de Estado previó que “este Congreso y el Ejecutivo le van a demostrar a Colombia que somos capaces de gobernar todos pensando en el sano debate de las ideas, que no le vamos a tener miedo a concertar políticas, a buscar lo que Colombia necesita”.

Así mismo, agradeció a su esposa María Juliana, a sus hijos Luciana, Matías y Eloísa por su cariño y entendimiento frente a sus actividades en el Congreso, en la campaña y ahora en la Presidencia.

“¡Vamos colombianos a trabajar por el progreso! ¡Vamos a trabajar por ese desarrollo, vamos con ilusión, vamos con alegría, vamos por la felicidad colectiva!”, concluyó el Presidente de la República.