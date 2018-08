La polémica que originó el Senador Macías tras su discurso en la posesión presidencial

Una fuerte polémica originó el discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, en la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia, que también ha generado rechazo generalizado en varios sectores de la política nacional.

Resultó ser una crítica permanente al expresidente Juan Manuel Santos, con descalificativos que lanzó durante su intervención, que al parecer pusieron a tambalear la coalición al interior del Congreso de la República.

Como respuesta a estas palabras, integrantes de los partidos de ‘la U’ y del partido Liberal habrían anunciado una posible inclinación hacia la independencia frente al gobierno del nuevo mandatario.

Por ejemplo, el senador liberal Fabio Amín indicó que: “En la mañana de hoy (miércoles) se oyen ciertas inquietudes de algunos compañeros de Senado y algunos dicen que si no son bienvenidos, no pueden estar en una coalición de gobierno y señalan que quieren declararse en independencia”.

El senador José David Name, señaló que: “hay unas nuevas voces en el partido de ‘la U’ que llaman a la independencia, el viernes tuvimos una buena reunión con el presidente Duque, pero la opinión de muchos parlamentarios ha cambiado después del discurso de Macías”.

Y por su parte el senador Efraín Cepeda dijo que: “Yo sí he expresado que he sido amigo del proceso de paz, lo voté positivamente, de manera que las cosas que modifiquen sustancialmente los acuerdos, no estaremos en esa orilla”.

Las críticas por el discurso también fueron recibidas desde sectores de la oposición, como la Alianza Verde, el Polo Democrático y las Farc.

El partido del senado Macías, el Centro Democrático, salió en defensa de éste, como el senador Santiago Valencia, quien dijo que no se le fue la mano en las acusaciones al gobierno saliente.

Y agregó que: “Me parece que era necesario el corte de cuentas, era necesario el polo a tierra y era complementario con el discurso del presidente Duque que ya nos da cuatro años para soñar con un mejor país”.