Bancadas se pronuncian sobre consulta anticorrupción

En el día a de hoy, el Presidente del Senado Ernesto Macías, le dio la bienvenida a cada uno de los distintos sectores políticos, igualmente, invitó a cada bancada a participar en medio de un escenario democrático, pluralista y sobre todo coherente en pro de los colombianos.

Una de las voces que hizo eco en la plenaria fue la de la Senadora Angélica Lozano, luego de invitar e insistirle a todos los colombianos, sobre la importancia que lleva el poder participar en una consulta anticorrupción., Lozano señaló, que dicha consulta tiene como finalidad contrarrestar todo aquello que perjudique la prosperidad y equidad del País, arremetiendo contra el gobierno actual e igualmente contra el senador Álvaro Uribe del Centro Democrático.

Al paso le salió el senador Uribe Vélez, quien fue enfático al expresar que la corrupción hay que erradicarla de raíz, así mismo, Uribe dijo que prefiere apoyar la legislación propuesta por el actual y electo presidente de los colombianos Iván Duque, “quien con toda seguridad le brindará las mejores herramientas al País para enfrentar la corrupción”.

“Estamos en un País libre, democrático y capaz de gobernar y luchar contra la corrupción” , agregó el senador Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, Uribe, aseguró que prefiere apoyar las iniciativas que dará a conocer el jefe de Estado, ya que no participará de dicha consulta anticorrupción, la cual se llevará a cabo a finales de este mes.

“Por lo pronto, quiero decir que esa consulta tiene muchos antecedentes que no son claros, entre ellos el referendo de 2003, que lo mató la corrupción del Consejo Electoral porque no descargó cuatro millones de cédulas de personas que habían fallecido; ni tampoco descargó 760 mil cédulas expedidas y no repartidas; ni descargó claramente 43 mil cédulas de militares que no podían votar.

Por supuesto, hoy en la situación jurídica mía, llamado por la Corte a indagatoria por los delitos de manipulación y soborno de testigos, poco le aporto a esa consulta, pero por lo menos sí le he cumplido a las tutelas”, afirmó el legislador.

“En tal sentido, considero que quienes cumplen las tutelas van ganando en este País más legitimidad para derrotar la corrupción que quienes siempre le huyen y nunca la cumplen”, puntualizó el senador Álvaro Uribe Vélez ante la solicitud de réplica hacia la senadora Angélica Lozano en la plenaria del Senado de la república.