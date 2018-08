EE.UU. anuncia 9 millones de dólares más para refugiados venezolanos en Colombia

–La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikky Haley, anunció una ayuda adicional de 9 millones de dólares para ayudar a contener la crisis humanitaria en la frontera de Colombia con Venezuela.

La ayuda, que se agrega a los 60 millones de dólares que la administración Trump ha entregado para ese propósito, está destinada a asistencia médica y otras necesidades inmediatas en el área.

Haley visitó el miércoles el puente Simón Bolívar, en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, para observar de primera mano la crisis humanitaria que se vive en el área que recibe diariamente venezolanos que huyen de su país.

Luego de un recorrido por la zona, Haley pidió a la comunidad internacional pronunciarse sobre la crítica situación de Venezuela y aumentar la ayuda financiera para los países que reciben a los refugiados, así como incrementar la presión contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

“Necesitamos que todos abran sus billeteras y entiendan que estos hermanos y hermanas han sido abusados”, dijo Haley, y recordando las sanciones que EE.UU. y la Unión Europea han impuesto al régimen de Maduro, instó a los países de la región a decir al gobernante venezolano que “es tiempo de que se vaya”.

La embajadora estadounidense dijo que Nicolás Maduro debe ser aislado por la comunidad internacional, y hay que asegurarse de que se vaya “para que el pueblo venezolano pueda conseguir una manera apropiada de vivir”.

RT @USUN: Thousands of people escape Venezuela every day, walking hours in the heat over this bridge, simply to get a meal or medicine for their families. Due to the corrupt Maduro regime, Colombia is now home to a million Venezuelans on any given day. #MaduroMustGo pic.twitter.com/J8Tc65O3s7

