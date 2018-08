Piden $800 millones para la liberación de la hija del alcalde de Sipí, Chocó

Así lo explicó Luis Ángel Largacha, alcalde de Sipí, Chocó, al señalar que los presuntos secuestradores de su hija, Sara Rosmery Largacha, se habrían comunicado con él, para pedirle una gran suma de dinero a cambio de su liberación.

Largacha indicó que otros de sus familiares también han respondido llamadas y mensajes que piden 800 millones de pesos.

Diego Mauricio Dávila, primo de Sara, señaló al respecto que: “Desde el sábado no sabíamos nada de ella, hasta esta semana que llamaron al papá, para decirle en qué condiciones la tenían y para enviarle unas fotos en las que aparece en una cama, amordazada”.

Y agregó que: “Aunque Luis Ángel es alcalde de ese municipio, él no cuenta con toda esa suma de dinero, porque las familias de nosotros siempre han sido humildes, siempre hemos trabajado, pero no somos millonarios y tememos que le puedan hacer algo a ella, porque dijeron que si no dábamos el dinero ellos no respondían por lo que le pudiera pasar”.

Según las autoridades, las llamadas no han sido identificadas y se desconoce si los secuestradores pertenecen a algún grupo armado ilegal.

El día del secuestro, Sara Rosmery estaba en su casa del barrio Valle Grande, en el oriente de Cali.