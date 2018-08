Venezuela pedirá a Colombia y EE.UU extradición de venezolanos implicados en presunto atentado contra Maduro

Loterias

Loterías del 8 de agosto en Colombia:

Baloto 05 33 34 41 43 07

Revancha 03 09 29 31 41 05

Meta 5111 – Serie 013

Manizales 1627 – Serie 096

Valle 3991 – Serie 087

Cruz Roja 6177 – Serie 204

Huila 3820 – Serie 090

DORADO

Mañana 6103 – Tarde 4320

CULONA:

1730

SUPER ASTRO SOL

0519 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

0024 – Signo Sagitario

PIJAO:

2202

PAISITA:

Día 2186 – Noche 8791

CHONTICO:

Día 6985 – Noche 3066

CAFETERITO:

Tarde 9014 – Noche 8789

SINUANO:

Día 1086 – Noche 9453

CASH THREE:

Día 220 – Noche 443

PLAY FOUR:

Día 0158 – Noche 9347

SAMAN:

8429

CARIBEÑA:

Día 0693 – Noche 4055

WIN FOUR:

6053

EVENING:

6891

MOTILÓN:

Tarde 4140 – Noche 9956

LA FANTÁSTICA:

Día 2373 – Noche 7242

ANTIOQUEÑITA

Día 8368 – Tarde 1097