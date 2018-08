Chile abre nuevamente sus puertas a la carne bovina colombiana

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, SAG, restableció las importaciones de carne bovina desde Colombia, que había suspendido transitoriamente desde junio de 2017, debido al brote de fiebre aftosa que se registró en el país.

Este miércoles ese organismo informó al Gobierno colombiano que, a través de la resolución 4263 de 2018, derogaba la suspensión del ingreso de este producto.

Si bien desde marzo del 2017 Colombia ya cumplía con todos los requisitos para exportar carne a ese mercado, la aparición del brote de fiebre aftosa llevó a su cierre, justo en momentos en que se iba a exportar el primer contenedor.

En diciembre del año pasado, la Organización Mundial de Sanidad Animal restituyó a Colombia el estatus de país libre de fiebre aftosa, lo cual fue ratificado por ese organismo internacional en abril de este año.

La reapertura del mercado chileno se logró gracias al trabajo interinstitucional articulado entre los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, la Cancillería, el Invima, el ICA, el Programa de Transformación Productiva y ProColombia.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, manifestó que “la reapertura de este mercado hace parte del trabajo que se profundizará y acelerará en materia de diplomacia sanitaria y de aprovechamiento de los acuerdos comerciales como el que Colombia tiene con Chile”. El objetivo, dijo, es “aumentar y diversificar la canasta agroexportadora del país”.

Son cuatro las plantas habilitadas que ya pueden iniciar exportaciones a Chile: Frigocolanta en Antioquia, Red Cárnica S.A.S en Córdoba, la Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío S.A y Manzanares en Santander.

Chile es un mercado de altos estándares sanitarios, que pasó de importar carne por US $ 864.5 millones en 2012 a US $914 millones en 2016, un crecimiento que lo ubica en el puesto 16 de los mayores importadores de carne bovina a nivel mundial.

Los principales países exportadores de carne bovina a Chile son Paraguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Uruguay.

17 MERCADOS PARA LA CARNE COLOMBIANA

La carne bovina colombiana ya tiene admisibilidad sanitaria en 17 mercados: Egipto, Jordania, Libia, Líbano, Georgia, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Armenia, Curazao, Perú, Angola, Cuba, Chile e Israel.

En 2017 este sector alcanzó exportaciones por US$ 71,3 millones. Entre enero y mayo de este año, las exportaciones alcanzaron los US$ 34 millones, un 13,3% más que en igual periodo del 2017, cuando sumaron US $30 millones.