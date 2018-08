Corte Constitucional reconoce a Peñalosa el derecho a defenderse frente a proceso de revocatoria de su mandato

–La Corte Constitucional reconoció el derecho del Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa a defenderse de las razones que sustentan la petición de revocatoria del mandato y determinó que se deben convocar audiencias públicas previas a la votación, transparentes y objetivas, en las que la ciudadanía pueda conocer las razones específicas que motivan la revocatoria, y el Alcalde exprese los argumentos que las desvirtuarían, de ser el caso.

El alto tribunal advirtió, sin embargo, que las audiencias con las que se le garantiza el debido proceso a Alcalde Mayor de Bogotá no afectan el trámite del proceso de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral.

La Corte exhortó al Congreso de la República para que adopte las normas estatutarias que, en el marco de la revocatoria del mandato, instauren mecanismos que garanticen los derechos fundamentales en tensión de los

ciudadanos y del elegido y, en especial, los derechos de información y defensa.

El siguiente es el pronunciamiento de la Corte a propósito del proceso de revocatoria a Peñalosa:

La Sala Plena de la Corte Constitucional revocó la sentencia proferida el 31 de julio de 2017

por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, concedió la tutela

de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del actor y ordenó a la

Registraduría Nacional del Estado Civil que se adelanten audiencias, en los términos explicados

en la sentencia, previas a la convocatoria a votación de la revocatoria del mandato. Igualmente,

exhortó al Congreso para que adopte las disposiciones estatutarias que aseguren la eficacia de

los derechos fundamentales en tensión y, en particular, de defensa y de información, en el

marco del mencionado mecanismo de participación ciudadana.

Para fundamentar la anterior decisión, la Corte Constitucional estudió la acción de tutela

presentada por el ciudadano Enrique Peñalosa Londoño, Alcalde Mayor de Bogotá, quien

solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y a ser

elegido, los cuales consideró vulnerados por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría

Nacional del Estado Civil. En particular, el accionante indicó que: (i) la Registraduría Distrital

del Estado Civil desconoció sus derechos porque permitió la inscripción de tres iniciativas de

revocatoria del mandato, sin comprobar que la exposición de motivos se fundara en el

incumplimiento de su plan de gobierno, y (ii) el Consejo Nacional Electoral incumplió su deber

constitucional de reglamentar la actividad electoral y, en particular, el trámite para verificar el

cumplimiento de los topes de financiamiento de las campañas, la notificación de las iniciativas

y la valoración de su contenido por parte de las autoridades electorales.

Para decidir sobre el asunto, la Corte en primer lugar estableció que la acción de tutela es

procedente para cuestionar los actos administrativos proferidos por la Registraduría, pues a

pesar de que estos versan sobre aspectos de trámite, pueden tener incidencia sustancial en la

validez del proceso de revocatoria, lo cual también tendría efectos, tanto en el mandato

democrático del elegido, como en la eficacia del derecho a acceder y permanecer en los cargos

públicos del mandatario local. Además, la tutela también es procedente respecto del Consejo

Nacional Electoral, pues no existe otro mecanismo judicial dirigido a que la entidad reglamente

las materias que a juicio del accionante deben ser objeto de regulación por expreso mandato

constitucional.

En segundo lugar, la Corte determinó que el Consejo Nacional Electoral no incurrió en las supuestas omisiones identificadas por el accionante, porque a pesar de que se presenta un

vacío legal en relación con la reglamentación dirigida a garantizar el control de la motivación

de las iniciativas, la aprobación de las reglas que protejan en forma clara los derechos en

tensión y el procedimiento para llevar a cabo la verificación de los requisitos para convocar al

electorado en el proceso de revocatoria del mandato, corresponde al Congreso a través de ley

estatutaria. De hecho, el procedimiento de revocatoria del mandato como mecanismo de

control político no se encuentra adecuadamente regulado, toda vez que las causales son

generales e imprecisas y no existe un procedimiento especial que proteja otros derechos

fundamentales.

En tercer lugar, este Tribunal advirtió que la revocatoria del mandato es un mecanismo de

participación estrechamente vinculado al instituto del voto programático, puesto que es a partir

de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno que se logra un criterio objetivo

que sustenta la insatisfacción de la ciudadanía. En ese sentido, la revocatoria del mandato

supone una sanción por el incumplimiento del mandato conferido por los electores y, en esa

medida, no puede convertirse en un instrumento para desconocer la decisión popular que eligió

al Alcalde o Gobernador, ni menos en una vía para reeditar el debate electoral concluido con

la designación del mandatario local. Por ende, la revocatoria del mandato debe estar fundada

en la exposición de razones objetivas que den cuenta del incumplimiento del plan del gobierno

o la acreditación de la insatisfacción general de la ciudadanía. Para ello, debe estarse ante la

presencia de hechos igualmente objetivos y expresos, que sustenten las causales de

revocatoria y que sean debidamente conocidos tanto por los ciudadanos como por el

mandatario elegido.

En efecto, este mecanismo de participación supone la ponderación de al menos dos contenidos

constitucionales en tensión. De un lado, el principio democrático representado en el mandato

conferido al elegido y, de otro, el derecho al voto libre de la ciudadanía, que exige un nivel

previo y adecuado de información. Por ende, el ejercicio de la revocatoria del mandato debe

estar precedido tanto del conocimiento suficiente para los ciudadanos y el mandatario local de

las razones que sustentan la iniciativa, como de la existencia de instancias de defensa para el

elegido, quien tiene el derecho subjetivo de controvertir las razones mencionadas. Esto como

paso previo al pronunciamiento popular.

Los supuestos descritos exigen, a juicio de la Corte, que en la revocatoria del mandato se dé

plena aplicación, entre otros, a dos contenidos constitucionales de aplicación inmediata: el

derecho a la información y el derecho de defensa, componente del debido proceso

administrativo. Esto significa que los ciudadanos y el elegido tienen el derecho a conocer las

razones que motivan la solicitud de revocatoria y a defenderse y controvertir sobre ellas. Los

primeros, con el fin de informarse suficientemente sobre las causales que motivan el

mecanismo de participación popular y de esta manera lograr su consentimiento informado, lo

cual es un presupuesto para la genuina deliberación democrática. El segundo, a efectos de

controvertir los motivos que sustentan la iniciativa y, de esta manera, lograr que su derecho

de defensa sea eficaz.

Llevadas estas premisas al caso analizado, la Corte encuentra que al momento en que se dio

trámite a las iniciativas de revocatoria del mandato contra el Alcalde Peñalosa Londoño, no

existía en el ordenamiento jurídico una norma de rango legal que estableciese la instancia de

controversia de las razones que sustentaban las iniciativas, ni tampoco un deber preciso de

información al electorado. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil omitió su

deber constitucional de dar eficacia a los derechos de información y de defensa en el trámite

de los procesos de revocatoria. Por ende, es necesario proteger estas garantías conculcadas al

Alcalde Mayor, a través de la previsión de instancias públicas para que pueda controvertir las

razones que sustentan las iniciativas.

Ahora bien, debe resaltarse que, a futuro, estas instancias de conocimiento y controversia de

las razones que sustentan las iniciativas de revocatoria del mandato, deberán llevarse a cabo

con posterioridad a su inscripción y antes de que inicie el proceso de recolección de apoyos.

Con todo, teniendo en cuenta que en este trámite las referidas etapas ya se surtieron, las

audiencias se realizarán de manera previa a la convocatoria a votación. Sin embargo, las

órdenes de protección que se adopten, a juicio de la Sala, no significan retrotraer el proceso

administrativo, habida cuenta de la inexistencia de reglas normativas y jurisprudenciales

expresas que regulasen el asunto.

Es por esta misma razón que la decisión adoptada por la Corte exhorta al Congreso de la

República para que adopte las normas estatutarias que, en el marco de la revocatoria del

mandato, instauren mecanismos que garanticen los derechos fundamentales en tensión de los

ciudadanos y del elegido y, en especial, los derechos de información y defensa, en los términos

antes señalados. A la vez se prevé que, para el caso concreto, estas instancias deberán

garantizarse a través de audiencias públicas temáticas, transparentes y objetivas, en las que la ciudadanía pueda conocer las razones específicas que motivan la revocatoria, y el Alcalde

exprese los argumentos que las desvirtuarían, de ser el caso.

• Salvamento de voto

El Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez salvó parcialmente el voto, porque, no

obstante que comparte la decisión de proteger el derecho al debido proceso del Alcalde Enrique

Peñaloza Londoño, considera que la Corte debió haber avanzado en el señalamiento de las

condiciones que permiten dar por acreditados los presupuestos que fundamentan una solicitud

de revocatoria del mandato, de manera previa a su admisión a trámite. Para el Magistrado

Guerrero Pérez, en ausencia de una verificación material de tales presupuestos, el

procedimiento de revocatoria puede verse desnaturalizado, en la medida en que podría

activarse a partir de la mera constatación cuantitativa del número de apoyos con los que cuente

la iniciativa, pero sin que ello, necesariamente, responda a la identificación de hechos

sobrevinientes en la actuación del gobierno, a partir de los cuales se pueda sostener un alegato

de incumplimiento del mandato o de insatisfacción generalizada.

En un escenario como ese, el procedimiento de la revocatoria podría convertirse en un

instrumento político de quienes desde el principio se encontraban distanciados del gobernante,

en contra de quienes apoyaron un determinado proyecto político, asunto que difiere

sustancialmente de aquello que, desde su misma etimología, comporta la figura de la

revocatoria del mandato, e implica, además, el desconocimiento del sistema democrático de

elección de los gobernantes, que surge de un mecanismo que permite que quienes, desde la

contienda electoral se opusieron a quien resultó elegido, frustren sus posibilidades de gestión,

con la promoción de alternativas políticas distintas que no recibieron el suficiente respaldo

ciudadano.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente