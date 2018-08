EAGAT, entidad creada para mejorar la salud, es un elefante blanco

EAGAT lleva casi 2 años de constituida, pero aún no cumple las funciones para las que fue creada. Continúa la falta de control sobre los medicamentos en las subredes de salud, irregularidades en precios. Algunos medicamentos se siguen comprando hasta con un 125% de sobrecostos.

La Personería de Bogotá encontró que la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica (EAGAT) que surgió por el Acuerdo 641 de 2016, entre otras funciones, para asesorar la compra medicamentos, suministros, bienes y servicios, sin intermediarios y sobrecostos para las Subredes de Salud (hospitales distritales) funciones que a la fecha no está realizando.

Un informe del Ministerio Público Distrital determinó que pese a que la nueva entidad lleva casi dos años funcionando, no se ha visto su impacto positivo frente a las Subredes, porque estas siguen siendo independientes en sus procesos de negociación y adquisición de bienes y servicios.

Las subredes siguen viviendo las mismas situaciones que pretendían acabar con la creación de una nueva entidad logística, como son: evitar la pérdida de poder de negociación con los proveedores, la presencia de intermediarios en los procesos de compras de medicamentos e insumos con sobrecostos y el peligro de desabastecimiento por ineficiencia operativa.

Hallazgos

Se observa una baja gestión de la gerencia de la EAGAT, los únicos contratos que se han celebrado fueron los de prestación de servicios y el comodato donde opera la Entidad. A la fecha no se han desarrollado las funciones con las cuales generaría ingresos que la haría autosostenible.

Al no tener aprobada una plataforma estratégica, no tiene implementado un proceso para asesorar la compra de medicamentos e insumos en las subredes. De esa forma, las subredes siguen haciendo las adquisiciones igual que antes y la Entidad no puede exigir procedimientos que unifiquen la adquisición de bienes y servicios. Así mismo, en las Subredes no han incorporado dentro de los estatutos el régimen que regula el relacionamiento de estas con la EAGAT.

Es extraño que la Entidad plantee dentro de sus estatutos el principio de autosostenibilidad y proyecte para 2018 ingresos por $1.030 millones y gastos por $1.380 millones, estimando una pérdida de $350 millones, cuando había generado en 2017, una pérdida de $297 millones.

Durante las visitas efectuadas por la Personería nunca presentó manuales de funcionamiento, ni procesos ni procedimiento documentados para la operación con las subredes. La EAGAT no tiene clara la reglamentación contable, ni conoce la responsabilidad tributaria que le corresponde, ni cuenta con software contable.

Se encontró que no existe un sistema de control interno habilitado, ya que en las actas de reuniones con las subredes se evidencia la carencia de información precisa, como el objeto de la reunión, la numeración continua, la asistencia de los miembros, la falta de claridad en las conclusiones y su ilegibilidad, por la escritura a mano.

Irregularidades en compra de medicamentos

Una de las funciones de la EAGAT es asesorar el proceso de compra conjunta de insumos y medicamentos para las ESE del Distrito, cuyo fin es unificar la distribución y las tarifas de los productos farmacéuticos. Para verificar esa función la Personería tomó una muestra de 281 medicamentos en cada una de las subredes y encontró algunas irregularidades como:

Los medicamentos que poseen mayor variación porcentual en precio son: clobazam 10 mg tableta (125,19%), fluconazol® 200 mg solución inyectable molécula original (121,15%), mebendazol 100 mg tableta (121,15%), proteína sellante – fibrinógeno humano tiseel lyo 2 ml (111,13%), amlodipino 5 mg tableta (107,14%), sertralina tab 100mg (101,79%).

La Subred Norte realiza compras con precios más altos en comparación con las otras subredes, superando el 100% del valor de compra, en algunos casos.

En el análisis de proveedores de medicamentos se evidenció que una sola empresa tiene el 38% de participación, en relación con el total de proveedores. Esta misma firma, vende un mismo medicamento con diferentes precios a las 4 subredes.

Se verificó que no todos los productos farmacéuticos tienen Código Único Nacional de Medicamentos, que es obligatorio.

Indagación

La EAGAT está compuesta por representantes de la Secretaría de Salud, las 4 Subred Integradas de Servicios de Salud, Capital Salud EPS, Corporación Salud Universidad Nacional y el Hospital San Ignacio. Sin embargo, el Fondo Financiero Distrital de Salud (la Secretaría) es la única entidad que ha aportado recursos para la Entidad, $5.000 millones.

La Personería iniciará una indagación preliminar para establecer los responsables de la presunta inoperancia de la EAGAT.