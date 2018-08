El insólito robo de un avión que terminó estrellado en Seattle, Estados Unidos; aquí los videos

— Un avión de pasajeros robado del aeropuerto internacional de Tacoma, en Seattle, en la costa occidental de Estados Unidos, se estrelló este viernes por la noche en el mar, informaron las autoridades del aeropuerto.

“Un empleado de aerolínea llevó a cabo un despegue no autorizado de un avión sin pasajeros en el aeropuerto internacional de Tacoma, el cual se ha estrellado en el sur de Puget Sound”, dijeron funcionarios del aeropuerto en twitter.

Los autoridades del aeropuerto dijeron que se han reanudado las operaciones con normalidad.

Las imágenes de vídeo en las redes sociales muestran al avión perteneciente a la Aerolínea Horizon llevando a cabo una acrobacia y siendo perseguido por aviones de combate antes de estrellarse.

La aerolínea Alaska Airlines, asociada de Horizon, dijo en una declaración que el avión era un Horizon Air Q400 con doble propulsor.

Los autoridades del aeropuerto de Tacoma no han revelado la identidad del empleado de la aerolínea que robó el avión.

La Policía de Pierce dijo que no fue un incidente terrorista, sino un caso aislado llevado a cabo por un soltero suicida de 29 años de edad. “No hay ningún otro involucrado”, dijo el co sheriff de la Policía de Pierce en Twitter.

Antes de estrellarse el avión fue perseguido por dos cazas F-15 que lo escoltaron para garantizar la seguridad de quienes se encontraban en tierra. Lo que los testigos tomaron por una explosión en medio de aquella persecución resultó ser un estampido sónico de los cazas.

La Policía local sostiene que el accidente fatal se debió a “las maniobras en el aire o la falta de habilidades de vuelo” y aseguró que los F-15 no estuvieron involucrados en la caída de la aeronave.

“No sabría cómo aterrizarlo”: Las últimas palabras del hombre

El audio de la conversación del hombre con los controladores aéreos previa al desplome, que fue difundida horas después del suceso, pone en evidencia la aparente inestabilidad mental del hombre. ‘Richi’ pidió perdón a los que se preocupan por él y se definió como “un tipo quebrado” al que se le aflojó un tornillo, asegurando que no quería hacerle daño a nadie y mostrándose emotivo al darse cuenta de que “la vida de la gente está en juego”.

El hombre afirmó que quería hacer un tonel volado, una complicada maniobra aérea, y en un momento parecía querer aterrizar, por lo cual es posible que el accidente se debió no tanto al intento de suicidio al que apuntaron las autoridades, sino a la falta de habilidades de pilotaje.

“Voy a aterrizarlo de manera segura. Creo que intentaré hacer un tonel volado y si sale bien, voy morro abajo y paro por hoy”, afirmó ‘Rich’, aunque reconoció que “no sabría cómo aterrizarlo”. “Realmente no planeaba aterrizarlo”, agregó.

Los controladores aéreos hicieron todo lo posible para convencer al hombre de que aterrizara y le dieron instrucciones detalladas para evitar el fatal desenlace. ‘Rich’ descartó la propuesta de aterrizar en una base militar cercana y ante propuestas de rutas alternativas y de ayuda aseguró que había jugado a videojuegos y por eso entendía algo de lo que estaba haciendo.

Asimismo, reportó sobre una posible falla en uno de los motores y que el combustible se estaba agotando rápido. Afirmó que se sentía mareado y pidió que le explicaran cómo presurizar la cabina.

El aeropuerto de Tacoma es el noveno más transitado de Estados Unidos, dando servicio a más de 46,9 millones de pasajeros en 2017.

Este es el comunicado que emitió la empresa sobre el incidente:

DECLARACIÓN DEL CEO DE ALASKA AIR GROUP BRAD TILDEN Y EL CEO DE HORIZON AIR GARY BECK

Brad Tilden: “Hubo un incidente ayer tarde que involucró la operación no autorizada de uno de nuestros aviones que despegó de Sea-Tac alrededor de las 8 p. M.

“Todavía estamos recopilando información, pero en este momento entendemos que solo había una persona a bordo, una empleada de Horizon Air, que estaba operando el avión. Quiero compartir cuán increíblemente triste todos nosotros en Alaska somos acerca de este incidente. Nuestro corazón es pesado para la familia y amigos de la persona involucrada.

“Estamos trabajando para descubrir todo lo que podamos sobre lo que sucedió, trabajando con la Administración Federal de Aviación, la Oficina Federal de Investigaciones y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Damos a esos investigadores nuestro apoyo y cooperación total.

“Con estas investigaciones en curso, nuestro enfoque seguirá siendo apoyar a la familia del individuo involucrado, a la familia más amplia de Alaska y Horizon, y a nuestras comunidades e invitados.

“Mantendremos al público actualizado en nuestro blog , donde publicaremos actualizaciones a medida que la información esté disponible”.

Firma Brad Tilden – CEO, Alaska Air Group

Y el presidente de la compañía declaró:

Gary Beck: “Quiero hacerme eco de lo que dijo Brad acerca de cuán increíblemente tristes estamos todos acerca de lo que sucedió anoche.

“Nuestra primera prioridad es siempre la seguridad y el cuidado de nuestra gente y nuestros huéspedes. Nuestros corazones están con todos nuestros empleados de Horizon Air, y con la comunidad más grande de Alaska Airlines, y la familia de la persona involucrada.

“El Horizon Air Q400, que fue tomado del Aeropuerto Internacional Sea-Tac, no estaba programado para volar en el momento del incidente. Si bien aún no hemos confirmado la identidad del empleado, hemos confirmado que toda la tripulación y los pasajeros se contabilizan. El Control de tránsito aéreo estuvo en contacto con el individuo durante el breve vuelo antes de que se estrelló en la isla Ketron una hora después de que salió de Sea-Tac. No se involucraron estructuras terrestres en el choque.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y nuestros propios equipos de seguridad para comprender a fondo este incidente.

“Quiero agradecer a los empleados de Horizon Air y a nuestros invitados. Nuestro objetivo principal es hacer todo lo posible para apoyarlos a todos”.

Gary Beck, Presidente y CEO de Horizon Air. (Información de AGencia Xinhua y RT).