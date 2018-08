Gobierno venezolano insiste en que supuesto atentado contra Maduro fue planificado en Colombia y EE.UU

–El régimen de Nicolás Maduro reafirma que está “plenamente demostrada la planificación, el despliegue logístico, el financiamiento, la presencia de autores materiales e intelectuales en la República de Colombia y en los EEUU de Norteamérica”, sobre el “intento de magnicidio” contra el mandatario y como prueba reina presentó una video declaración del Diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, en el que hace una confesión de su participación en el presunto complot y compromete al también diputado Julio Borges.

Sin embargo, dirigentes de la oposición, incluida la exfiscal Luis Ortega Diaz, expresaron que Requesens fue obligado bajo tortura a hacer la declaración.

Requesens indica que Borges, quien se encuentra en Colombia y contra quien se ha solicitado una alerta roja a la Interpol, le “pidió el favor” de pasar de Venezuela a Colombia a Juan Monasterios, acusado de coordinar las “acciones terroristas”.

El equipo de prensa de Requesens denunció que el legislador está siendo sometido a “tratos crueles”, luego de la difusión de ese video.

“Reciente difusión de imágenes y videos desde el Sebin, CONFIRMAN que Juan Requesens, ha sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”, precisa un mensaje en la cuenta de Twitter del parlamentario.

#ENVIDEO ?| Declaración del diputado de oposición Juan Requesens donde explica su implicación y la de Julio Borges en el intento de magnicidio contra el presidente de Venezuela, @NicolasMaduro ?? Más detalles: https://t.co/TJZn9I1j54 pic.twitter.com/e8K8XkEyKN — teleSUR TV (@teleSURtv) August 10, 2018

Y contrastan la declaración del video con intervenciones de Requesens en la plaza pública:

VIDEO Al frente, con la voz firme y el corazón en la mano, el diputado Juan Requesens, nunca dejó de luchar en la calle por una #Venezuela de oportunidades. Es la imagen que todo venezolano, amante de su país debe tener presente. pic.twitter.com/uZDSTeozEo — Juan Requesens (@JuanRequesens) August 11, 2018

“Fue bajo tortura que Requesens se incriminó e incriminó a Borges”, tituló el diario El Nacional, los pronunciamientos de la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre la declaración del diputado.

Ortega calificó de monstruosidad lo que está ocurriendo en Venezuela y comparó la situación con la de Alemania en la época del nazismo.

“Exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, como es el caso del diputado Juan Requesens. Le allanaron la inmunidad parlamentaria de forma expedita, sin ninguna fórmula procesal; es decir, en menos de 12 horas y lo exhiben públicamente en los medios de comunicación incriminándose él e incriminando a otras personas”.

Criticó que el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, de quien dijo usurpa el cargo, afirme que es una víctima también. “Que pudo haber muerto. Es decir, ¿él mismo va a dirigir su investigación? Esto es un desorden propio de criminales, de las tiranías; un gobierno como el de Venezuela en el que usurpan cargos quienes están al frente del máximo tribunal de Venezuela”. Anunció que denunciará el caso de Requesens ante todas las instancias internacionales.

El informativo transcribe también pronunciamientos del papá de Requesens.

“Creo que son declaraciones inducidas y bajo amenazas, porque Juan no es así. Él es un muchacho muy instruido para expresarse de esa forma. No hay coordinación con los labios. No me extrañaría que estuviera bajo efecto de sustancias químicas”, afirmó Juan Gregorio Requesens, padre del diputado, luego de que el gobierno difundió un video en el que señala haber tenido contacto con el supuesto coordinador del atentado.

El Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo Jorge Rodríguez, en rueda de prensa presentó el video en el que el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, admite haber sido contactado por el también diputado Julio Borges, en el complot para matar a Maduro.

“Vamos a demostrar que los diputados Juan Requesens y Julio Borges están directamente implicados en este acto terrorista, la inmunidad parlamentaria no está en la Constitución para asesinar a presidentes”, indicó Rodriguez.

“Queremos informar que están bastante avanzadas las investigaciones sobre este intento de magnicidio contra el Pdte @NicolasMaduro”, señaló el vicepresidente sectorial.

“Ya está plenamente demostrada con pruebas establecidas la autoría material e intelectual de quienes están implicados en este horrible crimen”, puntualizó.

“Es la pura verdad que los drones fueron comprados en Colombia; es la pura verdad que los entrenamientos ocurrieron en una finca en el municipio Chinácota y que hubo colaboración por parte del extinto gobierno de Colombia de Juan Manuel Santos en la protección y pasaje de los criminales desde Colombia a Venezuela con los drones. Es la pura verdad que uno de los drones fue detonado de manera remota desde Estados Unidos”, afirmó.



En la rueda de prensa, Rodríguez informó que Venezuela emitió Código Rojo para la captura del exdiputado Julio Borges, quien se encuentra protegido en Colombia.

“El señor Borges tiene que responder ante la justicia venezolana, por el horrendo crimen del cual es autor intelectual”, expresó Rodríguez en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Además de Borges, Venezuela emitió orden de captura para Osman Delgado Tabosky y para Rayder Russo alias el “Pico”, quienes se encuentran protegidos en Colombia y Estados Unidos. Hasta el momento 10 personas han sido detenidas y 10 solicitadas por las autoridades nacionales.

En este sentido, el titular del Ministerio para la Comunicación e Información detalló que Borges sostuvo un encuentro con Mauricio Jiménez, funcionario de la aduana colombiana del extinto gobierno de Juan Manuel Santos. Ambos personajes están involucrados en el intento de magnicidio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

“Este es un funcionario de la aduana del extinto gobierno de Juan Manuel Santos. Tenemos registro de reuniones entre el señor Julio Borges y el señor Juan Manuel Santos en Bogotá, tenemos además registro de quién era el sustento logístico-operativo del entrenamiento de los criminales”, detalló Rodríguez.

Al respecto, Venezuela solicitó al gobierno de Colombia que abra una investigación para esclarecer los hechos donde se encuentra implicado un funcionario de inmigración, así como invitó al gobierno de los Estados Unidos a que demuestren que no están involucrados en el intento de asesinato contra el jefe de Estado y a que rechacen de manera contundente los actos terroristas como lo han hecho, ante los sucesos de este tipo suscitados en Europa y en territorio norteamericano.

Finalmente dijo que el gobierno venezolano y el Ministerio Público continúan tras la pista de los involucrados y añadió que en las próximas horas presentará más pruebas acerca de la protección que han recibido autores materiales e intelectuales, no solo en Colombia y Estados Unidos, sino también en otros países del continente.