Lanzamiento de la sonda solar Parker se postergó para este domingo

–El lanzamiento de un cohete United Launch Alliance Delta IV Heavy que transporta la sonda espacial Parker Solar Probe se abortó este sábado debido a problemas técnicos, informó la La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (NASA). El conteo para la partida se reanudará este domingo, agregó.

Según la Nasa una violación de un límite de lanzamiento, provocó una retención. No había suficiente tiempo en la ventana para la partida, explicó.

La sonda Parker es la primera nave que llegará hasta la atmósfera del Sol. Pretende ubicarse a unos 6,2 millones de kilómetros de la superficie solar.

El lanzamiento se postergó para este domingo 12 de agosto desde Space Launch Complex-37 en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.

El pronóstico muestra una probabilidad del 60 por ciento de condiciones climáticas favorables para el lanzamiento. La hora de lanzamiento es a las 3:31 a.m. EDT.

La NASA indicó que la cuenta regresiva de Parker Solar Probe está en camino hacia un despegue a las 4:28 am EDT. Durante los últimos cuatro minutos de la cuenta regresiva, los tanques de propulsor pesado Delta IV serán llevados a la presión de vuelo, el cohete y la nave espacial serán confirmados con energía interna, y los gerentes de lanzamiento y rango oriental realizarán comprobaciones de estado final. Un autosecuenciador computarizado se hará cargo de la cuenta atrás para realizar una serie de actividades en orden preciso.

La cuenta regresiva de lanzamiento está en espera de T-4 minutos. El equipo de lanzamiento está procediendo hacia el lanzamiento de un cohete Delta IV de United Launch Alliance que lleva la sonda solar Parker en una misión al sol.

El despegue ahora está programado para las 4:28 a.m. EDT con un 95 por ciento de probabilidades de clima favorable.

Parker usará la gravedad de Venus para ajustar su curso y acercarse al Sol.

Este es el recorrido que hará Parker para llegar a su destino:

