Dos extranjeros y 1 colombiano perdidos en el Amazonas fueron rescatados guiados por aeronave de la Fuerza Aérea

Loterias

Loterías del 11 de agosto en Colombia:

Baloto 02 03 22 28 37 08

Revancha 24 33 35 36 41 05

Boyacá 1623 – Serie 353

Cauca 5078 – Serie 021

DORADO

Mañana 2076 – Tarde 1339 – Noche 8067

CULONA:

9264

SUPER ASTRO SOL

9134 – Signo Géminis

SUPER ASTRO LUNA:

0657 – Signo Tauro

PIJAO:

5897

PAISITA:

Día 8525 – Noche 1712

PAISA LOTTO

4837

CHONTICO:

Día 6443 – Noche 6390

CAFETERITO:

Tarde 7601 – Noche 0605

SINUANO:

Día 2470 – Noche 4729

CASH THREE:

Día 151 – Noche 695

PLAY FOUR:

Día 4716 – Noche 6687

SAMAN:

6265

CARIBEÑA:

Día 5317 – Noche 4249

WIN FOUR:

5420

EVENING:

1731

MOTILÓN:

Tarde 1933 – Noche 2473

LA FANTÁSTICA:

Día 6341 – Noche 7669

ANTIOQUEÑITA

Día 5665 – Tarde 7058