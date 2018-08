La Sonda Parker partió con éxito hacia su encuentro con el Sol; en diciembre transmitirá sus primeras observaciones

–El cohete Delta IV de United Launch Alliance partió exitosamente este domingo con la sonda solar Parker de la NASA para tocar el Sol, desde el Complejo 37 de lanzamiento en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida.

Parker Solar Probe es la primera misión de la humanidad que se ubicará en una parte de la atmósfera del Sol llamada corona. Aquí se explorarán directamente los procesos solares que son clave para comprender y predecir los eventos del clima espacial que pueden afectar la vida en la Tierra.

#ParkerSolarProbe lifted off from Space Launch Complex 37 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida at 3:31 a.m. EDT aboard a @ulalaunch #DeltaIVHeavy! ? Follow along with the mission here and at https://t.co/KOu1HaS2K3 as we explore the Sun like never before. pic.twitter.com/BSAtpb6QVr

— NASA Sun & Space (@NASASun) August 12, 2018