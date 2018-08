Por segunda vez niegan libertad a alias Jesús Santrich

–El Tribunal Superior de Bogota negó por segunda ocasión la excarcelación del cabecilla de las exFarc alias Jesús Santrich, quien en esta oportunidad basó su petición bajo el argumento de que gozaba de un fuero especial como congresista. Sin embargo, el Tribunal desestimó la justificación por considerar que carece del citado privilegio, pues no asumió el cargo en el plazo legal establecido.

La defensa de Santrich había interpuesto un recurso de Habeas Corpus, el cual fue denegado por el Tribunal, según lo informó la Fiscalía en su cuenta en Twitter:

#ATENCIÓN Tribunal Btá negó por 2da vez Habeas Corpus presentado por Jesús Santrich.Ratificó competencia Fiscalía para ordenar captura con fines extradición y puntualizó que para estos fines sería indiferente fuero parlamentario,del que carece por falta de posesión según Tribunal — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 12, 2018

El Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del 15 de abril pasado, rechazó la primera solicitud de Habeas Corpus presentada por el abogado de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido con el alias de Jesús Santrich, con la que pretendía que se le otorgara la libertad inmediata.

Entonces, la magistrada Clara Inés Márquez, de la Sala Civil, acogió los argumentos de la Fiscalía, que en un documento de 15 páginas respondió uno a uno los argumentos expuestos por la defensa de Santrich.

“Es palmario que su confinamiento obedece, en estrictez, a la circular roja emitida por la Interpol A- 3648/2018, publicada el 9 de abril de 2018 por delitos federales de narcóticos. Es así, como la Fiscalía General de la Nación, dentro del término previsto en el artículo 2.2.2.3.1 del decreto único reglamentario 1069 de 2015, mediante resolución del 13 de abril de 2018 ordenó la captura con fundamento en la comunicación efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, relativa a la nota verbal 0587 de la misma fecha, procedente de la Embajada de Estados Unidos de América”, señaló la sentencia.

En su decisión, la funcionaria judicial afirmó que la Fiscalía es la entidad competente para adelantar las actuaciones relacionadas con la captura con fines de extradición. El Alto Tribunal pudo constatar que, a la fecha, se han cumplido los trámites pertinentes y que en el actual estado del procedimiento, no es oportuno, conforme al ordenamiento jurídico, remitir la actuación a la Jurisdicción Especial para la Paz. “En consecuencia, si bien los Estados Unidos, según lo informó el ente acusador no ha formalizados la solicitud de extradición para que el caso sea remitido a la JEP, lo cierto es que los términos que contempla la norma descrita no han fenecido, ergo, la actual aprehensión del señor Seuxis Paucias está justificada”.

Cronología del proceso

El día 9 de abril de 2018, fue privado de la libertad Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, quien fue puesto a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación, el día 10 del mismo mes.

Conforme a lo dispuesto en artículo 2.2.2.3.1 del Decreto 1069 de 2015, el Fiscal General de la Nación cuenta con un término de cinco días hábiles para ordenar la captura con fines de extradición de la persona retenida con fundamento en notificación roja de Interpol.

El Fiscal General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición mediante resolución del 13 de abril de 2018, dentro del término establecido en el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el fallo del Tribunal, Santrich seguirá privado de la libertad, en cumplimiento de los trámites establecidos por la Constitución y la Ley, que han sido acatados a cabalidad por la Fiscalía.